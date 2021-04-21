Yerli kripto para borsası Thodex'den tuhaf bakım açıklaması!

Kullanıcılarının hesaplarına erişemediği ve işlemlerin durdurulduğuna dair şikayetlerde bulunduğu yerli kripto para borsası THODEX'ten açıklama geldi.

THODEX'in açıklamasında, şirkete gelen ortaklık teklifinin olumlu değerlendirildiği ve bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulduğu belirtildi. Sürecin 4-5 iş günü süreceğinin aktarıldığı açıklamada, kullanıcıların düzenli olarak bilgilendirileceği ifade edildi.

THODEX'ten yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

"Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin; sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.”