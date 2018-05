2018'in en güvenli araçları belli oldu! İlk sıradaki otomobil

1959 yılında Birleşik Devletler’de kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Insurance Institute for Highway Safety (Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü), her yıl satışa sunulan en güvenli araçları listeleyen bir rapor yayınlamaktadır. BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Kia, Genesis, Lincoln, Subaru ve Toyota’dan toplam 15 aracın bulunduğu bu yılki liste, 2018’in en güvenli 15 aracını ortaya çıkarmış oldu.

Son birkaç on yılda yolcu koruması konusunda şirketlerin çok önemli ilerlemeler kaydettiğini söyleyen Insurance Institute for Highway Safety başkanı Adrian Lund, tüm otomobil üreticilerinin müşterilerinin güvenliğe ne kadar büyük önem verdiğini fark ettiğini, bu nedenle de kazaları önlemek ve can kayıplarının önüne geçmek için güvenlik konusunun çok daha fazla üzerinde durduklarını dile getirdi.