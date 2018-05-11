2018'in en güvenli araçları belli oldu! İlk sıradaki otomobil

1959 yılında Birleşik Devletler’de kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Insurance Institute for Highway Safety (Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü), her yıl satışa sunulan en güvenli araçları listeleyen bir rapor yayınlamaktadır. BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Kia, Genesis, Lincoln, Subaru ve Toyota’dan toplam 15 aracın bulunduğu bu yılki liste, 2018’in en güvenli 15 aracını ortaya çıkarmış oldu.
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