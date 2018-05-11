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2018'in en güvenli araçları belli oldu! İlk sıradaki otomobil

OTOMOTİV HABERLERİ  | 11.05.2018 22:23 | Son Güncelleme

Insurance Institute for Highway Safety, 2018 yılının en güvenli araçlarını açıkladı. 15 araçtan oluşan listeye uzak doğulu otomobil üreticileri damga vurdu.

1959 yılında Birleşik Devletler’de kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Insurance Institute for Highway Safety (Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü), her yıl satışa sunulan en güvenli araçları listeleyen bir rapor yayınlamaktadır. BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Kia, Genesis, Lincoln, Subaru ve Toyota’dan toplam 15 aracın bulunduğu bu yılki liste, 2018’in en güvenli 15 aracını ortaya çıkarmış oldu.

2018'in en güvenli araçları belli oldu! İlk sıradaki otomobil

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2018'in en güvenli araçları belli oldu! İlk sıradaki otomobil

2018'in en güvenli araçları belli oldu! İlk sıradaki otomobil
Son birkaç on yılda yolcu koruması konusunda şirketlerin çok önemli ilerlemeler kaydettiğini söyleyen Insurance Institute for Highway Safety başkanı Adrian Lund, tüm otomobil üreticilerinin müşterilerinin güvenliğe ne kadar büyük önem verdiğini fark ettiğini, bu nedenle de kazaları önlemek ve can kayıplarının önüne geçmek için güvenlik konusunun çok daha fazla üzerinde durduklarını dile getirdi.
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2018 Kia Forte

2018 Kia Forte
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2018 Kia Soul

2018 Kia Soul
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2018 Subaru Legacy

2018 Subaru Legacy
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2018 Subaru Outback

2018 Subaru Outback
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2018 Toyota Camry

2018 Toyota Camry
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2018 BMW 5 Series

2018 BMW 5 Series
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2018 Genesis G80

2018 Genesis G80
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2018 Genesis G90

2018 Genesis G90
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2018 Lincoln Continental

2018 Lincoln Continental
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2018 Mercedes-Benz E Class (sedan)

2018 Mercedes-Benz E Class (sedan)
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2018 Hyundai Santa Fe

2018 Hyundai Santa Fe
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2018 Hyundai Santa Fe Sport

2018 Hyundai Santa Fe Sport
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2018 Mercedes-Benz GLC

2018 Mercedes-Benz GLC
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Anahtar Kelimeler:
otomotiv 2018'in en güvenli araçları

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