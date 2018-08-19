Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç kiralamaya olan talebin bayram döneminde arttığını belirterek, bu süreçte tüketicilerin mağdur olmamak için bazı konulara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Bazı araç kiralama şirketlerinin bakımları düzenli yapılmayan araçları kiralayabildiğine işaret eden Şahin, böyle araçların arızalanması durumunda tamir ücretinin tüketiciye yansıtılabildiğini ifade etti.

Bu tür sıkıntıların yaşanmaması için tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Şahin, "Kiraladığımız aracın kaskosunun ve sigortasının olduğuna, bakımının yapıldığına dair rapor isteme hakkımız var. Hiç bakımı yapılmamış sorunlu bir arabayı alıyoruz bizdeyken problem çıkınca bizden tamir ücretini talep ediyorlar. Bunun için aracın bakımının düzenli şekilde yapıldığına dair rapor istenmeli." diye konuştu.

"BAŞKA ALTERNATİF YOK"



Araç kiralamalarında tüketiciye hem sözleşme hem senet imzalatılmasının da sakıncalı olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti: