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‘Hükümet çevresinden baskı var’ dedi: En düşük emekli maaşı ve asgari ücret için zam kulisini açıkladı: SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 'Anayasa ihlal ediliyor, 3-4 bin TL…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.05.2024 10:47
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En düşük emekli maaşı ne olacak? Asgari ücrete ara zam gelecek mi? soruları Temmuz ayının yaklaşması ile milyonların en çok merak ettiği konular arasındaki yerini aldı. 4 aylık enflasyon yüzde 18,72 olurken rakamın Temmuz’da yüzde 25’e ulaşması bekleniyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş emekli zammı ve asgari ücret için kulis bilgisini paylaştı. Emekliye seyyanen zamda 3-4 bin TL rakamı öne çıktı. Asgari ücrette ise ‘anayasa ihlali’ detayı dikkat çekti.

‘Hükümet çevresinden baskı var’ dedi: En düşük emekli maaşı ve asgari ücret için zam kulisini açıkladı: SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 'Anayasa ihlal ediliyor, 3-4 bin TL…’

Asgari ücrete ara zam ve emekli maaşı zammı için kulis bilgisini SGK Başuzmanı İsa Karakaş anlattı. Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Bilindiği üzere memur ve emekliler, yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, TÜFE nisan ayında yüzde 3,18 artarken yıllık bazda ise yüzde 69,80'e yükseldi.

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6 AYLIK ENFLASYONDA YÜZDE 25 BEKLENTİSİ

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklisi ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece 4 aylık enflasyon farkı yüzde 18,72 olarak belirlendi. 6 aylık enflasyon tahmini ise yüzde 25 seviyelerinde şekilleniyor.
Peki en düşük emekli maaşına seyyanen zam yapılır mı? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, kulis bilgilerini paylaştı.

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“HÜKÜMET ÇEVRESİNDEN BASKI VAR”

Hükümet çevresinden düşük maaş alan emeklilere seyyanen zam yapılması yönünde baskı olduğunu söyleyen Karakaş, Cumhuriyet’e açıkladığı kulis bilgisine göre hükümetin 3 bin TL veya 4 bin TL seyyanen zam vermeyi planladığını ifade etti. Ancak İsa Karakaş, ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürme gerekçesiyle seyyanen zamma karşı olduğunu da belirterek bütçeden gelen kaynakların sınırlı olması nedeniyle seyyanen zam verme konusunda çekinceler olduğunu aktardı.

TÜRK LİRASI (215)

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMDA HEYECANLANDIRAN GELİŞME

Başka Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ekonomi yönetimi ve işverenler asgari ücretin bu yıl 1 kez yapılacak şekilde planlandığını belirtmişti. Ancak asgari ücrette ilk kez duyulan o detay milyonlarca çalışanı heyecanlandırmaya yetti.
TÜRK-İŞ raporuna göre, 2024 Nisan ayı açlık sınırı 17.725 TL olurken yoksulluk sınırı ise 57.736 TL tutarında gerçekleşti. Böylece yılın henüz dördüncü ayında asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı. Asgari ücretin enflasyona karşı eriyen alım gücünü korumak ve sosyal adaleti sağlamak için temmuz ayında mutlaka güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Karakaş şunları kaydetti:

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"Asgari ücreti istediğiniz zaman artırabilirsiniz. Bunun için yasa çıkarmaya gerek yok. Yasal engel yok. Mesela 2001 yıllarının başında asgari ücreti 4 kez artırmışız. 1 yılda 4 kez, ondan sonra üç kez de artırmışız. 2016 yılına kadar hem Ocak hem Temmuz olmak üzere iki kez arttırmışız. Enflasyon düştükten sonra bir kez bir kez belirlemeye başlamışız. 2022 yılına geldiğimiz zaman yüksek enflasyonla birlikte tekrar iki defa artırmak zorunda kaldık."

TÜRK LİRASI (371)

“ANAYASA İHLAL EDİLİYOR”

Asgari ücretin sadece gıdayla beslenme ile ilgili bir olay olmadığını, aynı zamanda ulaşımdan kiraya, yeme-içmeden barınmaya ve kültürel ihtiyaçlara kadar birçok kalemleri kapsadığını da belirten SGK Başuzmanı Karakaş, asgari ücretin açlık sınırının altında olması halinde yasanın ve anayasanın ihlal edildiğini söyledi.
SGK Başuzmanı, asgari ücrete zam yapılmaması halinde çalışanların 6 aylık enflasyon farkı nedeniyle yüzde 25 oranında bir gelir kaybına uğrayacağını dile getirdi. İsa Karakaş, en az yüzde 25 oranında bir güncelleme yapılması gerektiğini ve bunun sadece 8 milyon asgari ücret alan kişiyi değil, aynı zamanda asgari ücrete komşu ücret alan milyonlarca kişiyi de kapsayacağını vurguladı.


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