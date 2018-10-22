FİNANS

Araç plakaları değişiyor!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 22.10.2018 10:38 | Son Güncelleme

Plakalarda yeni dönem resmen başladı ! İşte sürücülere sunulan teknolojinin son nimeti. Hemen her şeyin akıllandığı günümüzde plakalar da bu trende uydu.

Araç plakaları akıllanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Araçların ön ve arka tarafına taktığınız plakalar artık sadece plaka bilgilerinizi paylaşmayacak!

Yeni dönem başladı

1 / 8

Geliştirilen özel bir teknoloji sayesinde plakalar kendi başlarına sürücülerin araçlarını çok daha kolay park edebilmelerini sağlayacak. Peki bir plaka bunu nasıl yapacak dersiniz?
2 / 8

Öncelikle plakalarda bulunan sensörler Android telefonlarla bağlantılı çalışıyor. Siz herhangi bir nesneye fazlaca yaklaştığınızda telefonunuzdan bunu anbean takip edebiliyorsunuz. Nasıl mı? Gösterelim!
3 / 8

Telefonda aynen bu şekilde aracınızın o an nereye yakın temas halinde olduğunu görüyorsunuz. Şu an görmekte olduğunuz fotoğrafta da araç arka taraftan bir başka araç veya nesneye oldukça yaklaşmışa benziyor!
4 / 8

Telefona gelen bildirimler sayesinde ayrıca park sensörüne ihtiyaç kalmıyor. Ancak daha da önemlisi bu plakaların görevi sadece park sensörü olmak da değil!
5 / 8

Ayrıca aracınızın konumunu da anbean izlemenizi sağlıyor ve harita üzerinden aracınızı elinizle koymuş gibi buluyorsunuz.
6 / 8

Peki bu plakaları takmak için bir sürü kabloyla boğuşmak zorunda mısınız?

Peki bu plakaları takmak için bir sürü kabloyla boğuşmak zorunda mısınız?
Hayır. Kablosuz çalıştığından ve de gücünü aküden değil kendi içindeki bataryasından aldığından kablo karmaşası da ortadan kalkıyor.
7 / 8

Peki bu plakalar her araçla uyumlu mu?

Peki bu plakalar her araçla uyumlu mu?
Evet. Hemen her araçta bu plakaları kullanabiliyorsunuz.
8 / 8

Bu plakalar iPhone'larla çalışmıyor; şimdilik sadece Android telefonlarla uyumlu; sanırız ki plakanın en büyük eksikliği bu olsa gerek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otomobil plaka teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Bireysel emeklilikte 3 yıl kuralı

Bireysel emeklilikte 3 yıl kuralı

Motorine 25 kuruş indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine 25 kuruş indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Yakında dev bir projeye başlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Yakında dev bir projeye başlayacağız

Kırmızı ete yüzde 20 indirim

Kırmızı ete yüzde 20 indirim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SEAT Leon, yenilendi

SEAT Leon, yenilendi

Elektrikli araçların lideri

Elektrikli araçların lideri

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam

Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam

Audi’ye 800 milyon avroluk dizel cezası

Audi’ye 800 milyon avroluk dizel cezası

Otomotiv sektöründe ihracat rekoru geliyor

Otomotiv sektöründe ihracat rekoru geliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.