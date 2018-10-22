Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları akıllanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Araçların ön ve arka tarafına taktığınız plakalar artık sadece plaka bilgilerinizi paylaşmayacak!

Yeni dönem başladı

1 / 8 Geliştirilen özel bir teknoloji sayesinde plakalar kendi başlarına sürücülerin araçlarını çok daha kolay park edebilmelerini sağlayacak. Peki bir plaka bunu nasıl yapacak dersiniz?

2 / 8 Öncelikle plakalarda bulunan sensörler Android telefonlarla bağlantılı çalışıyor. Siz herhangi bir nesneye fazlaca yaklaştığınızda telefonunuzdan bunu anbean takip edebiliyorsunuz. Nasıl mı? Gösterelim!

3 / 8 Telefonda aynen bu şekilde aracınızın o an nereye yakın temas halinde olduğunu görüyorsunuz. Şu an görmekte olduğunuz fotoğrafta da araç arka taraftan bir başka araç veya nesneye oldukça yaklaşmışa benziyor!

4 / 8 Telefona gelen bildirimler sayesinde ayrıca park sensörüne ihtiyaç kalmıyor. Ancak daha da önemlisi bu plakaların görevi sadece park sensörü olmak da değil!

5 / 8 Ayrıca aracınızın konumunu da anbean izlemenizi sağlıyor ve harita üzerinden aracınızı elinizle koymuş gibi buluyorsunuz.

6 / 8 Peki bu plakaları takmak için bir sürü kabloyla boğuşmak zorunda mısınız? Hayır. Kablosuz çalıştığından ve de gücünü aküden değil kendi içindeki bataryasından aldığından kablo karmaşası da ortadan kalkıyor.

7 / 8 Peki bu plakalar her araçla uyumlu mu? Evet. Hemen her araçta bu plakaları kullanabiliyorsunuz.