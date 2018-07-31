Garaj Sepeti Araba.com'u bünyesine kattı

Türkiye’de otomotiv ekosisteminin dijitalleşmesine öncülük eden Garaj Sepeti, yaptığı yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Kuruluşunun ilk 1,5 yılında tasit.com ve Datamotiv’i bünyesine katan Garaj Sepeti, son olarak sektörün önemli oyuncularından araba.com’u satın aldı.

'Araba.com Lider Oto Pazaryeri Olacak'

Araç sahipleri, otomotiv ekosistemindeki KOBİ’ler ve kurumlara sundukları dijital dönüşüm ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü belirten Garaj Sepeti CEO’su Mehmet Çelikol araba.com’u bünyelerine katmaları ile beraber Garaj Sepeti’nin internetin en büyük dijital otomotiv şirketi haline geldiğini vurguladı.

Çelikol “Araba.com 2000’li yılların başından itibaren çok önemli çalışmaları olan ve 15 yılda büyük işlere imza atan bir şirket. KOBİ ve kurumsal ürünlerimiz ile sektörde kısa sürede fark yarattık. Artık odağımızın nihai kullanıcı olduğu noktaya geldik. Araba.com satın alımı bu stratejinin bir parçası. Araba.com’u eski günlerindeki gibi Türkiye’nin lider platformu haline getireceğiz ve Garaj Sepeti imkanlarıyla zenginleştireceğiz. Bu satın alım ile uçtan uca tüm ihtiyaçlara yanıt veren şirket olma vizyonumuz için çok önemli bir adım attık” dedi.