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Hangi otomobil markası kaç adet sattı?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 07.12.2018 15:22 | Son Güncelleme

Kasım ayında yürürlüğe giren ÖTV indirimleri otomotiv piyasasına hareketlendirdi. 2018 yılı Ekim ayında 21 bin 571 olan otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Kazım ayında 58 bin 204'e çıktı. Aynı dönemde otomobil pazarı 16 bin 809'dan 46 bin 204'e yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı on bir aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,75 azalarak 543.231 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı on bir aylık dönemde ise 819.954 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

2018'in en çok satan otomobilleri

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı on bir aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,75 azalarak 543.231 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı on bir aylık dönemde ise 819.954 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
Otomobil satışları, 2018 yılı Kasım ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,71 oranında azalarak 425.478 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 623.065 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,19 azalarak 117.753 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 196.889 adet satış gerçekleşmişti.
İşte 2018 yılının ilk 10 ayında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

LAMBORGHINI - 2 adet

LAMBORGHINI - 2 adet
Huracan satıldı

BENTLEY - 8 adet

BENTLEY - 8 adet
3 adet GT V8 satışı gerçekleştirdi.

ASTON MARTIN - 15 adet

ASTON MARTIN - 15 adet
6 adet DB11 modeli satıldı

FERRARI - 18 adet

FERRARI - 18 adet
6 adet 488 Spider satıldı

INFINITI - 18 adet satıldı

INFINITI - 18 adet satıldı
En çok satan modeli Q30: 16 adet

SMART - 30 adet

SMART - 30 adet
22 adet Smart Fortwo satıldı

MASERATI - 44 adet satıldı

MASERATI - 44 adet satıldı
En çok satan modeli Levante: 35 adet

LEXUS - 50 adet satıldı

LEXUS - 50 adet satıldı
En çok satan modeli CT: 18 adet

JAGUAR - 175 adet satıldı

JAGUAR - 175 adet satıldı
En çok satan modeli F Pace: 87 adet

ALFA ROMEO - 180 Adet

ALFA ROMEO - 180 Adet
Giulietta 157 adetle markanın en çok satan modeli.

DS - 214 adet

DS - 214 adet
En çok satan modeli DS 7 Croossback: 99 adet

SSANGYONG - 319 adet

SSANGYONG - 319 adet
En çok satan modeli Tivoli: 131 adet

PORSCHE - 528 adet

PORSCHE - 528 adet
En çok satan modeli Macan: 312 adet

KARSAN - 916 adet

KARSAN - 916 adet
En çok satan modeli JEST: 789 adet

MAZDA - 852 adet

MAZDA - 852 adet
En çok satan modeli Mazda CX 3: 339 adet

LAND ROVER - 1021 adet

LAND ROVER - 1021 adet
En çok satan modeli Range Rover Sport: 306 adet

MINI - 1082 adet

MINI - 1082 adet
En çok satan modeli Countyrman: 577 adet

SUBARU - 1222 adet

SUBARU - 1222 adet
En çok satan modeli Forester: 572 adet

IVECO - 1385 adet

IVECO - 1385 adet
Daily modeli

ISUZU - 1775 adet

ISUZU - 1775 adet
En çok satan modeli D-Max: 1117 adet

JEEP - 2015 adet

JEEP - 2015 adet
En çok satan modeli Renegate: 1375 adet

SUZUKI - 2357 adet

SUZUKI - 2357 adet
En çok satan modeli Vitara: 1927 adet

MITSUBISHI - 3567 adet

MITSUBISHI - 3567 adet
En çok satan otomobil modeli Eclipse Cross: 279 En çok satan hafif ticari modeli L200: 2908 adet

VOLVO - 4942 adet

VOLVO - 4942 adet
En çok satan modeli S60: 1888 adet

KIA - 8763 adet

KIA - 8763 adet
En çok satan otomobil modeli Sportage: 2453 adet En çok satan hafif ticari modeli Bongo: 1712 adet

SEAT - 9410 adet

SEAT - 9410 adet
En çok satan modeli Leon : 5596 adet

AUDI - 11.116 adet

AUDI - 11.116 adet
En çok satan modeli Audi A3 Sedan: 2682 adet

BMW - 11.133 adet

BMW - 11.133 adet
En çok satan modeli 5 Serisi: 2864 adet

CITROEN - 11.326

CITROEN - 11.326
En çok satan otomobil modeli C-Elysee: 5158 adet En çok satan hafif ticari modeli Berlingo: 3723 adet

SKODA - 18.710 adet

SKODA - 18.710 adet
En çok satan modeli Superb: 6711 adet

OPEL - 18.986 adet

OPEL - 18.986 adet
En çok satan modeli Astra Sedan: 9890 adet

MERCEDES-BENZ - 20.610 adet

MERCEDES-BENZ - 20.610 adet
En çok satan otomobil modeli C Serisi: 5262 adet En çok satan hafif ticari modeli Vito: 3397 adet

NISSAN - 22.295 adet

NISSAN - 22.295 adet
En çok satan otomobil modeli Qashqai: 12991 adet En çok satan hafif ticari modeli Navara: 1257 adet

HONDA - 25.240 adet

HONDA - 25.240 adet
En çok satan modeli Civic Sedan: 20784 adet

PEUGEOT - 25.654 adet

PEUGEOT - 25.654 adet
En çok satan otomobil modeli 301: 10097 adet En çok satan hafif ticari modeli Partner Tepee: 2631 adet

DACIA - 26.690 adet

DACIA - 26.690 adet
En çok satan otomobil modeli Duster: 11332 En çok satan hafif ticari modeli Dokker Combi: 2295 adet

TOYOTA - 30.485 ade

TOYOTA - 30.485 ade
t En çok satan otomobil modeli Corolla: 20899 adet En çok satan hafif ticari modeli Hilux: 2814 adet

HYUNDAI - 31.378 adet

HYUNDAI - 31.378 adet
En çok satan otomobil modeli i20: 10939 adet En çok satan hafif ticari modeli H-100: 1332 adet

FORD - 52.332 adet

FORD - 52.332 adet
En çok satan otomobil modeli Focus: 11861 adet En çok satan hafif ticari modeli Courier: 13544 adet

FIAT - 58.212 adet

FIAT - 58.212 adet
En çok satan otomobil modeli Egea Sedan: 26342 adet En çok satan hafif ticari modeli Fiorino Combi: 10165 adet

VOLKSWAGEN - 58.483

VOLKSWAGEN - 58.483
En çok satan otomobil modeli Passat: 18463 adet En çok satan hafif ticari modeli Caddy: 6465 adet

RENAULT TOPLAM 74 BİN 303 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA

RENAULT TOPLAM 74 BİN 303 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA
Listenin ilk sırasında yer alan Renault, toplamda 74 bin 303 araç satış rakamına ulaştı. En çok satan otomobil modeli Megane: 27364 adet En çok satan hafif ticari modeli Kangoo: 4559 adet

İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ

İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ
MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ) RENAULT: 74.303 (66.307 + 7.996) VOLKSWAGEN: 58.483 (43.004 + 15.479) FIAT: 58.212 (33.319 + 24.893)

EN ÇOK SATAN MODELLER

EN ÇOK SATAN MODELLER
Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 3 otomobil şunlar: 1 - FIAT EGEA - 28 bin 540 adet 2 - RENAULT MEGANE - 27 bin 364 adet 3 - RENAULT CLİO - 23 bin 075 adet

EN ÇOK SATAN TİCARİLER

EN ÇOK SATAN TİCARİLER
En çok satan hafif ticari modeller... 1 - FORD TRANSİT - 19 bin 485 adet 2 - FORD TOURNEO - 15 bin 112 adet 3 - FIAT FİORİNO - 11 bin 672 adet
2018 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 58.204 adet oldu. 100.859 adet olan 2017 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 42,29 oranında azaldı.
2018 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,17 azaldı ve 46.204 adet oldu. Geçen sene 75.956 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Kasım ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Kasım ayına göre yüzde 51,81 azaldı ve 12.000 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 24.903 adet satış yaşanmıştı.

EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR

EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR
2018 yılı Kasım sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 96,10 oranıyla 1600cc altındaki otomobiller 408.900 adet ile sahip oldu. Ardından %2,74 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,29 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı.
2017 yılı Kasım sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 31,7 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 38,2 ve 2000cc üstü otomobillerde ise yüzde 30,6 azalış görüldü. 2018 yılı Kasım sonu itibariyle 85kW altı 76 adet ve 121kW üstü 55 adet, toplam 131 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.
2018 yılı Kasım ayı sonunda 1600cc altı 512 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 2.793 adet, 1801cc-2000cc aralığında 37 adet, 2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 233 adet ve 2500cc üstü 7 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 Kasım sonunda toplam 3.582 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

DİZEL SATIŞLARI YÜZDE 32,99 AZALDI

DİZEL SATIŞLARI YÜZDE 32,99 AZALDI
2018 yılı Kasım ayı sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,09 oranında azaldı. 2018 yılı Kasım sonunda otomobil satış adetleri, 2017 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı yüzde 57,89’a (246.316 adet) geriledi.

OTOMATİK VİTES ORANI AZALDI

OTOMATİK VİTES ORANI AZALDI
2018 yılı Kasım ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2017 yılı aynı döneme göre yüzde 25,83 oranında azaldı. 2018 yılı Kasım sonu otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 60,19’dan yüzde 65,38’e (278.170 adet) yükseldi.

EN ÇOK C SEGMENTİ SATTI

EN ÇOK C SEGMENTİ SATTI
2018 yılı Kasım ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,69’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 56,5 pay alan C (240.229 adet) segmenti ve ardından yüzde 26,9 pay ile B (114.564 adet) segmenti ulaştı. 2018 yılı Kasım ayı sonu otomobil pazarı kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 50,1 pay, 213.267 adet) oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 24,3 pay ve 103.276 adet satış ile H/B ve yüzde 21,6 pay ve 92.110 adet satış ile SUV otomobiller takip etti.
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Anahtar Kelimeler:
otomobil satış rakam

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