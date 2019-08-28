FİNANS

Hepsiburada'da 'araba satışı' başladı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 28.08.2019 11:28 | Son Güncelleme

Hepsiburada, sınırlı stoklarla olan Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP benzinli ve manuel otomobillerin satışına başladı

Hepsiburada'da 'araba satışı' başladı

Hepsiburada, sınırlı stoklarla olan Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP benzinli ve manuel otomobillerin satışına başladı. Fırsatı yakalayanlar dilerlerse tutarı 4 taksitle ödeyebilecek.

Hepsiburada’dan yapılan açıklamaya göre, şirket, zengin ürün gamına bu kez online satışta alışılmamış bir ürünü, üstelik çok özel bir indirim fırsatıyla dahil etti.

e-ticaret

Sınırlı stoklarla olan bu fırsatla arabasını yenilemek isteyenler, ÖTV artışından etkilenmeden avantajlı fiyatla Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP manuel vitesli, benzinli otomobil sahibi olabilecek.

Black Friday’de benzeri bir uygulama yapan Hepsiburada’nın bir gün boyunca sürecek stoklarla sınırlı kampanyasında sunulan ürünün toplam fiyatına, ÖTV, KDV, plaka ve ruhsat masrafları da dahil edilecek.

Sıfır otomobildeki en avantajlı fiyatın sunulduğu kampanyadan yararlananlar, noter veya trafik tescil müdürlüğündeki resmi işlemlerin yerine getirilmesinden ardından, en geç 5 iş günü içerisinde arabalarına ulaşabilecek. Teslimatlar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Samsun, Kütahya ve Bursa illerinde, Araba Sepeti tarafından belirlenen noktalara yapılacak.

KAYNAK:AA

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın?
Faizsiz otomobil satışlarına yoğun ilgiFaizsiz otomobil satışlarına yoğun ilgi
1,5 milyon kişi sorguladı1,5 milyon kişi sorguladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hepsiburada Fiat Egea

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

Bir bankadan daha kredilerde indirim

Bir bankadan daha kredilerde indirim

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Açıklama yapıldı! Boyner'in adı değişti

Açıklama yapıldı! Boyner'in adı değişti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Araba alacaklar bu habere dikkat!

Araba alacaklar bu habere dikkat!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün

Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün

2030'da gelir hacmi 7,7 trilyon dolara çıkacak

2030'da gelir hacmi 7,7 trilyon dolara çıkacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Faizsiz otomobil satışlarına yoğun ilgi

Faizsiz otomobil satışlarına yoğun ilgi

İkinci el araçta 1,5 milyon kişi kilometre sorguladı

1,5 milyon kişi sorguladı

Yerli otomobil pazara çıkmadan ilgi gördü

Yerli otomobil pazara çıkmadan ilgi gördü

Sakarya'dan 131 ülkeye otomotiv ihracatı

O ilimizden büyük başarı!

Fiat ve Renault hakkında yeniden birleşme iddiası

Fiat ve Renault birleşmesinde yeni gelişme

İkinci el araba alacaklar dikkat! Trafik sigortası kuralı değişiyor

İkinci el araba alacaklar dikkat! O kural değişiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.