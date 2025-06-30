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İngiltere-ABD ticaret anlaşması yürürlüğe girdi

İngiltere ile ABD arasındaki ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında İngiltere'den ABD'ye otomotiv ihracatında belli bir kota için uygulanan tarifeler yüzde 27,5'ten yüzde 10'a indirildi, havacılık sektöründe motor ve uçak parçaları gibi ürünlere yönelik yüzde 10'luk tarifeler ise kaldırıldı.

İngiltere-ABD ticaret anlaşması yürürlüğe girdi

İngiltere Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ticaret anlaşması kapsamında İngiltere'den ABD'ye otomobil ihracatında belirli bir kota için yüzde 10'luk tarife uygulanacak.

Havacılık sektöründe motor ve uçak parçaları gibi ürünlere uygulanan yüzde 10'luk tarifeler ise bugünden itibaren kaldırıldı.

Böylece, İngiltere ve ABD arasında yürürlüğe giren anlaşma kapsamında İngiliz otomotiv ve havacılık sektörü temsilcileri, ABD'ye ihracatta tarife indirimlerinden faydalanacak.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ile imzalanan ticaret anlaşmasını "tarihi" olarak nitelendirerek, "Bu anlaşma, İngiliz işletmeleri için kazanım. Bugünden itibaren, dünya çapında tanınan otomotiv ve havacılık endüstrilerimizde tarifeler önemli ölçüde azaltılıyor. Bu da ekonomimizin temel direklerinden olan sektörlerin korunmasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds da anlaşmanın İngiltere'nin en hayati sektörlerini koruduğunu dile getirerek, "İngiliz otomobil üreticileri artık yüzde 27,5'ten yüzde 10'a indirilen tarifelerle ABD'ye ihracat yapabilecek. Havacılık ürünlerindeki yüzde 10'luk tarifeler de kaldırıldı. Bu sayede sektörler her yıl yüz milyonlarca sterlin tasarruf edecek ve binlerce iş korunacak." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere abd
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