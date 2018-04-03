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İşte teknoloji harikası otomobiller

OTOMOTİV HABERLERİ  | 03.04.2018 18:20 | Son Güncelleme

Otomotivde kıyasıya yaşanan rekabet, üstün teknoloji kullanımını da beraberinde getiriyor. Araçlarını geliştiren markalar son çıkardıkları modelleri etkileyici teknoloji özelliklerle donatıyor. İşte piyasadaki en yüksek teknolojiye sahip araçlar...

Otomotivdeki rekabet sektördeki teknoloji devrimini yaklaştırıyor. Bu yönde araçlarını geliştiren markalar son çıkardıkları araçlarına etkileyici teknoloji özellikleri de dahil ediyor. İşte piyasadaki en yüksek teknolojiye sahip araçlar...

İşte teknoloji harikası otomobiller

Otomotivde kıyasıya yaşanan rekabet, üstün teknoloji kullanımını da beraberinde getiriyor. Araçlarını geliştiren markalar son çıkardıkları modelleri etkileyici teknoloji özelliklerle donatıyor. İşte piyasadaki en yüksek teknolojiye sahip araçlar...

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Otomotivdeki rekabet sektördeki teknoloji devrimini yaklaştırıyor. Bu yönde araçlarını geliştiren markalar son çıkardıkları araçlarına etkileyici teknoloji özellikleri de dahil ediyor. İşte piyasadaki en yüksek teknolojiye sahip araçlar...
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1- BMW 7 Serisi
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Daha az stresli sürüş yapmak için LED ortam aydınlatması sunan çift çatı pencereleri
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- Ön koltukların arkasında bulunan 10" ekran - Araç içi Wi-Fi
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- Çıkarılabilir dokunmatik ekranlı bir tablet ile aracın iç özellikleri kumanda edilebiliyor - Bowers & Wilkins tarafından üretilen 16 surround ses hoparlörünü destekler
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2- Tesla Model S
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- Gelişmiş otomatik pilot özellikleri - Kendi kendine şerit değiştirme, hızını düzenleme gibi özelliklere sahip
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- Sadece uzun mesafede değil engebeli yollarda da hareket edebiliyor
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- 17" büyüklüğünde ekran
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3- Mercedes-Benz S-Serisi
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- İçerisindeki LED ışıklar ve büyük tavan penceresiyle futüristik bir görünüme sahip - Maksimum konfor için masaj fonksiyonlarına sahip koltuklar ve her modelde standart olarak sunulan beş farklı aroma yayan koku püskürtücü satın alma seçeneği ile de üretilebiliyor
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- Otomobilin iç fonksiyonlarının çoğu Mercedes uygulamasıyla kontrol edilebilir. Arabaya binmeden önce sıcaklığı ayarlayabilir ve uzaktan çalıştırabilirsiniz
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- Araç ayrıca etkileyici güvenlik özelliklerine de sahip. Fren kontrol sistemi, dikkatinizin dağılması veya yorulduğunuz anda sizi uyaran bir sisteme sahip
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4- Audi A8
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- Rahatsız edici durumların etkisini en aza indirger, sürücü ve yolcu için konfor ve rahatlık sağlar - Yeni sanal kokpit ile müzik ekranını 3 boyutlu bir GPS haritasıyla değiştirebilirsiniz - İç kontroller için vitesin yanında bulunan bir touchpad parmağınızla yazı veya komut yazmanıza izin verir
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- Otomatik park etme özelliği - Trafikte üstün fren sistemi
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- Sağ ön koltuğun arkasında masaj koltuğu bulunmakta - Aynı zamanda ayak masajı yapabilen bir sistem var
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5- Cadillac CT6
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- Frene basmayı bıraktığınızda araç öne ya da arkaya doğru hareket etmiyor. Bu da yoğun trafikte ayaklarınızın ağrımasını engelliyor
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- Telefonunuzu kontrol paneline bağlayarak ellerinizi kullanmadan sesli şekilde komut verebilirsiniz - Ayrıca dokunmatik ekran ayrıca el yazınızı da ayarlar, böylece ekrana bakmadan komutları yazabilirsiniz
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- Uzun yolda aracın kendi kendine sürüş yapmasını sağlayan gelişmiş bir kontrol sistemi var
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- Ön koltuk başlarının arkasında 10" bir ekran bulunuyor
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6- Acura RLX Sport Hybrid
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- Aracın en göze çarpan özelliklerden biri, ön camda hızı gösteren ve gerektiğinde araç hakkında uyarılar veren dijital bir göstergesinin bulunması
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- İklim kontrol sistemi, otomobilin sıcaklığını dışarıdaki hava koşullarına göre ayarlar
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- Kör noktalar konusunda uyarıda bulunabilir
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7- Porsche Panamera
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- Aracın iç kontrolleri düğmeler yerine dokunmatik ekranlarla sağlanıyor. - Ana dokunmatik ekran, haberleri, benzin fiyatlarını, yakındaki etkinlikleri aramanızı ve sosyal medyada dolaşmanızı sağlar
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- Etraftaki araçların hızına göre kendi hızını ayarlayabilir
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8- Volvo s90 t8 inscription
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- Güçlü bir motor ve teknik özelliklere sahip - Zorlu park yerlerinde kuşbakışı perspektifi vermek için 360 derece kameraya sahip
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- Araç cebinizdeki anahtarı ona yaklaştığınızda tanıyabilir, böylece otomatik olarak ön ve arka kapılar yanı sıra Bagaj kilidini açabilir
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- Eğer Volvo'nun 'On Call' uygulamasını kullanırsanız, araca girmeden önce sıcaklığı ayarlayabilir, herhangi bir yolculukta mesafenizi kaydedebilir ve araç bozulursa yardım isteyebilirsiniz
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9- Lincoln Continental
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- Sessiz lüks standardını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır - Bu doğrultuda otomobilin iç kısmındaki fazla gürültüyü ortadan kaldıran gürültü kontrol teknolojisi bulunmakta
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- 360 derecelik bir alan görüşü olan ve dijital pencere ekrana sahip kamerası sayesinde daha kolay park etme
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10- Subaru Legacy
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- Aracın etrafındaki trafiği gözlemleyen bir teknolojiye sahip
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- Aracın içindeki dijital gösterge paneli ile çeşitli eğlence seçeneklerine ve bilgilere erişebilirsiniz
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Anahtar Kelimeler:
otomobil son teknoloji
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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