Otomotivdeki rekabet sektördeki teknoloji devrimini yaklaştırıyor. Bu yönde araçlarını geliştiren markalar son çıkardıkları araçlarına etkileyici teknoloji özellikleri de dahil ediyor. İşte piyasadaki en yüksek teknolojiye sahip araçlar...

İşte teknoloji harikası otomobiller

Otomotivde kıyasıya yaşanan rekabet, üstün teknoloji kullanımını da beraberinde getiriyor. Araçlarını geliştiren markalar son çıkardıkları modelleri etkileyici teknoloji özelliklerle donatıyor. İşte piyasadaki en yüksek teknolojiye sahip araçlar...

1 / 39 Otomotivdeki rekabet sektördeki teknoloji devrimini yaklaştırıyor. Bu yönde araçlarını geliştiren markalar son çıkardıkları araçlarına etkileyici teknoloji özellikleri de dahil ediyor. İşte piyasadaki en yüksek teknolojiye sahip araçlar...

2 / 39 1- BMW 7 Serisi

3 / 39 Daha az stresli sürüş yapmak için LED ortam aydınlatması sunan çift çatı pencereleri

4 / 39 - Ön koltukların arkasında bulunan 10" ekran - Araç içi Wi-Fi

5 / 39 - Çıkarılabilir dokunmatik ekranlı bir tablet ile aracın iç özellikleri kumanda edilebiliyor - Bowers & Wilkins tarafından üretilen 16 surround ses hoparlörünü destekler

6 / 39 2- Tesla Model S

7 / 39 - Gelişmiş otomatik pilot özellikleri - Kendi kendine şerit değiştirme, hızını düzenleme gibi özelliklere sahip

8 / 39 - Sadece uzun mesafede değil engebeli yollarda da hareket edebiliyor

9 / 39 - 17" büyüklüğünde ekran

10 / 39 3- Mercedes-Benz S-Serisi

11 / 39 - İçerisindeki LED ışıklar ve büyük tavan penceresiyle futüristik bir görünüme sahip - Maksimum konfor için masaj fonksiyonlarına sahip koltuklar ve her modelde standart olarak sunulan beş farklı aroma yayan koku püskürtücü satın alma seçeneği ile de üretilebiliyor

12 / 39 - Otomobilin iç fonksiyonlarının çoğu Mercedes uygulamasıyla kontrol edilebilir. Arabaya binmeden önce sıcaklığı ayarlayabilir ve uzaktan çalıştırabilirsiniz

13 / 39 - Araç ayrıca etkileyici güvenlik özelliklerine de sahip. Fren kontrol sistemi, dikkatinizin dağılması veya yorulduğunuz anda sizi uyaran bir sisteme sahip

14 / 39 4- Audi A8

15 / 39 - Rahatsız edici durumların etkisini en aza indirger, sürücü ve yolcu için konfor ve rahatlık sağlar - Yeni sanal kokpit ile müzik ekranını 3 boyutlu bir GPS haritasıyla değiştirebilirsiniz - İç kontroller için vitesin yanında bulunan bir touchpad parmağınızla yazı veya komut yazmanıza izin verir

16 / 39 - Otomatik park etme özelliği - Trafikte üstün fren sistemi

17 / 39 - Sağ ön koltuğun arkasında masaj koltuğu bulunmakta - Aynı zamanda ayak masajı yapabilen bir sistem var

18 / 39 5- Cadillac CT6

19 / 39 - Frene basmayı bıraktığınızda araç öne ya da arkaya doğru hareket etmiyor. Bu da yoğun trafikte ayaklarınızın ağrımasını engelliyor

20 / 39 - Telefonunuzu kontrol paneline bağlayarak ellerinizi kullanmadan sesli şekilde komut verebilirsiniz - Ayrıca dokunmatik ekran ayrıca el yazınızı da ayarlar, böylece ekrana bakmadan komutları yazabilirsiniz

21 / 39 - Uzun yolda aracın kendi kendine sürüş yapmasını sağlayan gelişmiş bir kontrol sistemi var

22 / 39 - Ön koltuk başlarının arkasında 10" bir ekran bulunuyor

23 / 39 6- Acura RLX Sport Hybrid

24 / 39 - Aracın en göze çarpan özelliklerden biri, ön camda hızı gösteren ve gerektiğinde araç hakkında uyarılar veren dijital bir göstergesinin bulunması

25 / 39 - İklim kontrol sistemi, otomobilin sıcaklığını dışarıdaki hava koşullarına göre ayarlar

26 / 39 - Kör noktalar konusunda uyarıda bulunabilir

27 / 39 7- Porsche Panamera

28 / 39 - Aracın iç kontrolleri düğmeler yerine dokunmatik ekranlarla sağlanıyor. - Ana dokunmatik ekran, haberleri, benzin fiyatlarını, yakındaki etkinlikleri aramanızı ve sosyal medyada dolaşmanızı sağlar

29 / 39 - Etraftaki araçların hızına göre kendi hızını ayarlayabilir

30 / 39 8- Volvo s90 t8 inscription

31 / 39 - Güçlü bir motor ve teknik özelliklere sahip - Zorlu park yerlerinde kuşbakışı perspektifi vermek için 360 derece kameraya sahip

32 / 39 - Araç cebinizdeki anahtarı ona yaklaştığınızda tanıyabilir, böylece otomatik olarak ön ve arka kapılar yanı sıra Bagaj kilidini açabilir

33 / 39 - Eğer Volvo'nun 'On Call' uygulamasını kullanırsanız, araca girmeden önce sıcaklığı ayarlayabilir, herhangi bir yolculukta mesafenizi kaydedebilir ve araç bozulursa yardım isteyebilirsiniz

34 / 39 9- Lincoln Continental

35 / 39 - Sessiz lüks standardını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır - Bu doğrultuda otomobilin iç kısmındaki fazla gürültüyü ortadan kaldıran gürültü kontrol teknolojisi bulunmakta

36 / 39 - 360 derecelik bir alan görüşü olan ve dijital pencere ekrana sahip kamerası sayesinde daha kolay park etme

37 / 39 10- Subaru Legacy

38 / 39 - Aracın etrafındaki trafiği gözlemleyen bir teknolojiye sahip