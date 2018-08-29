Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor

Aracın üzerine yerleştirilen aksesuar ve parçaların, yaşanan önemli olaylara gönderme amacı taşıdığı açıklandı.

Klasik otomobil yeniden tasarlandı: Her parçanın bir anlamı var

1 / 18 Almanya’da ortaya çıkan “Rat Style” akımından esinlenerek modifiye edilen otomobile yerleştirilen her parçayla gündemdeki önemli olaylara tepki gösteriliyor. İki arkadaş Alp Yılmaz ve Mehmet Efe; kaportasından, iç dizaynına kadar değişikliğe gittikleri klasik otomobili yaklaşık 25 bin lira harcayarak tekrar tasarladı.

2 / 18 Arabanın kaportasında eskitme yöntemi uygulanırken balta ve çeşitli aksesuarlar yerleştirilirdi. Aracın direksiyonu tamamen zincirden yapılırken vitesine ise “muşta” konuldu.

3 / 18 Başından sonuna kadar hikayesi olan klasik otomobilin tavanına yerleştirilen parçalardan çocuk bisikleti, “çocuk tecavüzü, tavizi ve şiddeti” temsil ederken kelepçeler, “tecavüzcüleri”, çarpık merdiven, “Karadeniz’deki heyelanları”, benzin pompası “benzin fiyatlarını” ve baret ise “iş güvenliğine uymayan firmalara” tepki olarak konuldu.

4 / 18 İnsanlara, bu şekilde de güzel olabileceğini gösterdik Almanya’da ortaya çıkan “Rat Style” akımından esinlendiklerini ifade eden Alp Yılmaz, "Bu arabayı yaklaşık 5 yıl önce tasarladık. Türkiye’de daha önce uygulanmamış bir şey yapmamız gerekiyordu. Almanya’da o zaman çıkan “Rat Style” akımından esinlendik. Türkiye’de bunun uygulaması daha önce yapılmamıştı. Türkiye’de hem araç fiyatları pahalı hem de kimse arabasına kıyıp aracını eskitmek veya bu şekilde de güzel olabileceğini kimse düşünmüyordu. Biz de bunu yapabileceğimize inandık ve bu araç ortaya çıktı" dedi.

5 / 18 Milyon dolarlık arabaların yanında daha dikkat çekici Otomobilin yapılarak değil de bozularak nasıl dikkat çekebileceğini göstermek istediklerini söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

6 / 18 "Arabamızın yapım aşaması yaklaşık 2 yıl sürdü. Kafamızda kurduğumuz ile sonuç farklı noktaya gitti. Arabaya bir şeyler eklendikçe ve diğer arkadaşlardan fikirler gelmesiyle karşımıza böyle bir araç çıktı. Bir arabanın yapılarak değil de bozularak nasıl dikkat çekebileceğini hatta yüz bin dolarlık arabaların yanında onlara baktırmayıp yıkıntı gözüken ama tamamen düşünülmüş ve tasarlanmış bir aracın olabileceğini gösterdik."

7 / 18 Arabanın üzerine yerleştirilen her aksesuar, gündemdeki konulara tepki Parçaları hurdacılardan temin ettiklerini ve arabanın tavanına konulan her parçanın bir hikayesi olduğunu ifade eden Yılmaz, "Hurdacılarda arabayı görenler, 'şöyle bir aksesuar' yapılabilir diye öneride bulunuyorlar. Bu aracın üstündeki aksesuarlar tamamen oraya konulmuş şeyler değil.

8 / 18 Arabanın üzerinde baret, koruma tankları, kelepçe, merdiven ve bunların hepsinin bir hikayesi var. Bunlar aslında o süreç içerisinde gündemde olan olaylara tepki amaçlı olarak eklendi. Bu araç bir kompozisyon. En başından en sonuna kadar hikayesi var. Arabanın üzerinde bulunan çocuk bisikleti, çocuğa şiddeti, tecavüzü, tacizi temsil ederken, kelepçeler tecavüzcülere, benzin pompası benzin fiyatlarına, çarpık merdivenler Karadeniz’deki heyelan ve baret ise iş güvenliğine uymayan firmalara tepki olarak bu arabaya yerleştirildi. Hiçbir şey rastgele konulmadı" dedi.

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