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Otomobil alacaklar dikkat! İşte 2020 yılının ilk otomobil kampanyaları

OTOMOTİV HABERLERİ  | 27.01.2020 15:23 | Son Güncelleme

Yeni yıla girmemizle birlikte otomobil firmaları yeni yıl kampanyalarını duyurmaya başladı. Markalardan kimi faiz indirimine giderken, kimi de takas ve satın alma fiyatında indirim yapıyor. İşte 2020 yılının ilk otomotiv kampanyaları...

2020 yılına girmemizle beraber otomobil sektörü de kampanyalarını duyurdu. İşte otomobil firmalarının 2020 yılını için duyurdukları otomobil kampanyaları...

JEEP 2020 MODELLER İÇİN FİYAT SABİTLİYOR

JEEP 2020 MODELLER İÇİN FİYAT SABİTLİYOR
Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Jeep, yeni yılda yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere, avantajlı satın alma koşulları sunmaya devam ediyor. Markanın ocak ayı boyunca sürecek ön ödemeli kampanyası ile 2020 model yılına ait Renegade sahibi olunabiliyor. Jeep'in ay boyunca fiyatları sabitlediği avantajlı kampanyasından yararlanacak olan müşteriler, 2020 model Renegade'lerini şubat ayında teslim alabiliyor.
199 bin 900 liradan başlayan fiyatlar ile Jeep showroomlarında sahiplerini bekleyen en kabiliyetli küçük SUV Renegade'in Longitude donanım seviyesinde 16" alüminyum jantlar, sis lambaları, cruise kontrol, 5" u-connect dokunmatik ekran, arka park sensörü, trafik işareti tanıma gibi güvenlik ve konfor özellikleri sunuluyor.
Ocak ayı boyunca Jeep'in dört çeker özelliğine sahip modeli Compass'ın 2019 model yılına ait versiyonlarında ise anahtar teslimde 20 bin liralık indirim fırsatı sunuluyor.
Jeep Compass'ın indirim desteği sunulan Limited versiyonu, Apple CarPlay Destekli 7" UConnect Multimedya Sistemi, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Park Yardım Sistemi, Geri Görüş Kamerası, Elektrikli Bagaj Kapağı gibi teknolojik özellikler ve 18" Alaşımlı Jantlarıyla yeni sahiplerini bekliyor.
Volkswagen Ticari Araç, geçen yılın başlarında hayata geçirdiği Kazandıran Servis Kampanyasına ek olarak, şimdi de araçların aşınma parçalarında; fren balatası, fren diski, baskı balata seti ve volan parçalarında avantajlar sunuyor.
30 Nisan 2020 tarihine kadar sürecek olan ve tüm Volkswagen Ticari Araç Yetkili Servislerinde geçerli kampanyada, söz konusu parçalar Transporter, Amarok ve Caddy modelleri için, yüzde 20'den; Crafter modelinde ise yüzde 40'tan başlayan indirimlerle sunuluyor.

CITROEN

CITROEN
Fransız marka yeni yıla faiz fırsatlarıyla başladı. Citroen 50.000 TL için yüzde 0,69'dan başlayan faiz fırsatlarını kullanıcılarına ve müşterilerine sunuyor. Yeni Citroën C5 Aircross SUV, 207.000TL'den başlayan fiyatlarla ve 50.000TL'ye özel 12 ay yüzde 0,69 faiz seçeneğiyle sunuluyor.
Citroën Berlingo'ya 50.000TL için 12 ay yüzde 0,69 faiz ile sahip olmak mümkün.
Citroën C3, B-SUV Citroën C3 Aircross ve C-Elysée, 50.000TL için 12 ay yüzde 0,69 faiz ile satışa sunuluyor.

DACIA

DACIA
Ocak ayında Dacia'nın Sandero, Duster ve Dokker modellerinde cazip fiyatlar ve sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Kampanya dahilinde Dokker, Sandero ve Duster ECO-G modellerde 24.000 TL kredi, 12 ay vade için sıfır faiz mevcut.
Ocak ayında Dacia Dokker 83.150 TL'den, Sandero 84.250 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Duster ECO-G ise 110.700 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.
Ayrıca Ocak ayında tüm Dacia binek ve hafif ticari modellerinde geçerli maksimum 100.000 TL'ye kadar farklı vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranları bulunuyor. Dacia Kasko'da ve uzatılmış garantide 500 TL indirim de var.

FIAT

FIAT
Kamu bankalarının sağladığı düşük faizli kredi koşullarının devam ettiği Ocak ayında, Fiat Doblo, Fiorino ve Pratico'ya 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0,69 faiz imkanıyla sahip olunabiliyor.

OPEL

OPEL
Opel; tüm 2020 model otomobillerinde uyguladığı 120.000 TL'ye, 20 ay, yüzde 0,49 faize varan kredi seçenekleri ile seneye hızlı bir başlangıç yaptı. Insignia ve Yeni Astra HB modellerinde, Ocak ayında, 120 bin TL'ye, 20 ay, yüzde 0,49 faiz seçeneği sunuyor. Insignia modeline 249 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla, Yeni Astra HB modeline ise anahtar teslimde 169 bin 900 TL'den sahip olunabiliyor.
Opel, Combo'nun tüm donanım seviyelerinde 6 bin 700 TL'lik indirim sayesinde iddiasına devam ediyor. Buna ek olarak 90 bin TL, 20 Ay, yüzde 0,49 faiz oranlı kredi seçeneği ve PSA Finans ayrıcalığıyla araç tutarının yüzde 100’üne kadar kredi olanağı da mevcut.
Crossland X ise 159 bin 900TL'den başlayan fiyatlar ve 60 bin TL'ye, 20 Ay, yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor. Opel Grandland X SUV'de ise 194 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 90 bin TL, 20 Ay, yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği ile iddialı bir finansman sunuluyor.

KIA

KIA
Makyajlanan Kia Sportage, ocak ayının sonuna kadar Elegance 4X4, Prestige ve Prestige Design paketlerinde 50 bin TL'ye 18 ay sıfır faiz fırsatıyla Kia yetkili satış noktalarında otomobil severleri bekliyor. Stonic, ocak ayı boyunca 30.000 TL'ye 15 ay boyunca %0,59 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.
Kia Rio'nun, yüksek donanım seviyesindeki Elegance paketi 30 bin TL'ye 15 ay sıfır faiz avantajının yanı sıra ocak ayına özel olarak 121.000 TL'den satışa sunuluyor.

RENAULT

RENAULT
Renault Ocak ayında müşterilerine, cazip fiyatlar ve sıfır faiz fırsatı ile 2020 model Clio HB ve Megane Sedan sahibi olma fırsatı sunuyor.
Kampanya kapsamında 2020 model Clio HB ve Megane Sedan modellerinde 24.000 TL kredi için 12 ay vadeli sıfır faiz fırsatı bulunuyor.
Ocak ayında Clio HB Joy 0.9 TCe 90 bg 94.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg ise 130.900 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.
Ayrıca Ocak ayında tüm Renault binek ve hafif ticari modellerinde geçerli maksimum 100.000 TL'ye kadar farklı vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranları mevcut. Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500 TL indirim imkanı da bulunuyor.

HONDA

HONDA
Yeni Honda CR-V, 100.000 TL'ye 12 ay yüzde 0,49 faiz fırsatıyla hislerinizi harekete geçirmeye hazır. Kampanya 03-31 Ocak 2020 tarihleri arasında ve CRV model sıfır araçlar için geçerlidir.
Kampanya kapsamında kullanılabilecek krediler, bireysel Türk Lirası taksitli oto kredisidir.Kampanya kapsamında maksimum araç bedelinin 120.000 TL’ye kadar olan kısmı için yüzde 70, 120.000 TL üzerindeki kısmı için yüzde 50 kredilendirme yapılabilmektedir.
Kredi oranının belirlenmesinde aracın Nihai fatura değeri dikkate alınacaktır.Bireysel müşterilere kullandırılacak 100.000 TL kredi için aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 12 ay vadeli eşit taksit ödemeli kredi için, tahsis ücreti 525 TL, toplam geri ödeme tutarı 103.863,07 TL olmaktadır.
Kredinin yıllık maliyet oranı yüzde 8,34 dür. Kampanya kapsamında hayat sigortası zorunluluğu bulunmadığından toplam maliyete dahil edilmemiştir.Aylık ve yıllık maliyete Kasko dahil edilmemiştir. Kredi kullanımı finans kuruluşunun onayına bağlıdır.
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Anahtar Kelimeler:
otomobil, kampanya,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Oo mükemmel indirim ya hemen alın vallahi. Yurtdışında 1200 Euro olan tenekelere 100 bin tl bağlayın,hatta paranız yoksa kredi çekin öyle alın. Lazım cünkü cok ihtiyacımız var her eve 3 araba.
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