Otomobil üretimi 1 milyonu aştı

Otomotiv sektörü rekora doymuyor. İhracatta kasım sonu itibariyle 2008 yılındaki 24.7 milyar dolarlık rekoru kıran otomotivciler, üretimde de tarih yazdı. Toplam üretim 11 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1 milyon 544 bin adete yükseldi. Otomobil üretimi ise tarihinde ilk kez 11 ayda 1 milyon barajını aştı.

Üretiminin yüzde 79’unu ihraç eden Türk Otomotiv Sanayi, aralık ayına ihracat ve üretimde tarihi rekorlar kırarak girdi. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2017 yılı Ocak-Kasım dönemi verilerine göre, otomobil üretimi tarihinde ilk kez 1 milyon barajını aşarken, toplam otomotiv üretimi ise 11 ayda geçen yılın toplam üretimini geride bıraktı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1 milyon 544 bin adete yükselirken, otomobil üretimi ise yüzde 24 gibi ciddi bir artışla 1 milyon 48 bin adete ulaştı. 2016 yılında toplam üretim 1 milyon 486 bin adet, otomobil üretimi ise 951 bin adet düzeyinde gerçekleşmişti. 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde traktör üretimi yüzde 4 oranında artarak 49 bin 196 adet oldu. Traktör üretimi 2007-2017 yılları arası verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. 2017 Ocak-Kasım döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 592 bin 783 adet olarak gerçekleşti.

İç pazar daraldı, ihracat arttı

Aynı dönemde ticari araç grubunda üretim yüzde 2, hafif ticari araç grubu yüzde 1, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 18 oranında artış yaşandı. Baz etkisi dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, ağır ticari araç grubunda son 2 yılda pazarda yaşanan yüzde 45 seviyesindeki daralma sonucunda, 2015 yılı Ocak-Kasım dönemine göre üretimde yüzde 31 azalma gerçekleşti.

OSD’nin açıkladığı 2017 yılı Ocak-Kasım dönemi verilerine göre, toplam otomotiv pazarı yüzde 3 oranında daralarak 840 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı ise yüzde 4 oranında daraldı ve 623 bin adete geriledi. Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 21, euro bazında ise yüzde 20 oranında artış gösterdi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde toplam otomotiv ihracatı 26.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 49 artarak 10.8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Euro bazına bakıldığında ise otomobil ihracatı yüzde 48 artarak 9.6 milyar euro seviyesine yükseldi.