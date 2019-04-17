Otomobilde tanzim satış dönemi

TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, otomotiv sektöründe iç pazarın büyütülmesinin çok önemli olduğunu belirterek, “15-20 yıl sonra ilk üç ayda pazar lideri olduk. 65 bin liraya sattığımız araba yok satıyor. Biz de tanzim yapıyoruz. Müşteri daha ulaşılabilir araç istiyor. Pazarı büyütmemiz lazım ki daha nitelikli ürün üretilsin” dedi. Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (BUSİAD) geleneksel Çekirge Toplantısı TOFAŞ Akademi'de gerçekleştirildi. Tofaş'a gecenin düzenlenmesindeki desteklerinden dolayı teşekkür eden BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, BUSİAD’ın geleceğini hazırlamak için genç ve de özellikle genç kadın üye alımına önem veridiğini söyledi. BUSİAD'ın eğitime kurulduğundan beri özel bir önem verdiğini de kaydeden Türkay, mesleki eğitim, üniversite sanayi işbirlikleri ve Ar-Ge mühendisi yetiştirme programlarının yanı sıra şimdi de Endüstri 4.0 personel eğitimleri verileceğini ifade etti. Kadının iş yaşamındaki yerini de önemsediklerini söyleyen Türkay, “Yapılacakların başında ilk olarak, işe alma geliyor. Eğer ilk işe almada kadınlara da erkeklerle eşit fırsat verilirse, üst kademelerde de kadın/erkek karışımı eşit olur. BUSİAD, gelecek, gelecek için eğitim, gençleşme ve kadına yönelik çalışmaları kendisine hedef edinmiş durumda.

Geleneksel Çekirge Toplantımızı da kadına sahada son yıllarda özel bir yer veren, geleceği anlayıp uyum sağlamak için Türkiye’nin öncü kurumları arasında olan TOFAŞ’ta yapmaktan çok memnunuz. Bu nedenle Cengiz Eroldu nezdinde tüm TOFAŞ ailesine tekrar çok teşekkür ediyor ve herkese hayırlı işler diliyorum” diye konuştu.



İÇ PAZARDA DURUM Türkay'ın ardından otomotiv sektörünün bugünü ve yarınına ilişkin bir sunum yapan TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, mayıs ayında ABD'nin Avrupa menşeili otomotiv ürünlerine gümrük duvarı koyup koymayacağının belli olacağını söyledi. Eroldu, 2017'de 1.7 milyon otomotiv üretiminin 2019'da 1.4-1.5 milyon bandında olmasının beklendiğini söyledi. Eroldu, iç piyasada ise 2017'de 900 bin olan otomotiv satışının, 2018'de 600 bin, bu yıl ise beklentinin 360-420 bin bandında olduğunu ifade etti. Rusya pazarının büyümekte olduğunu belirten Eroldu, Türkiye'de ise 1995 yılından beri yeni otomotiv yatırımı yapılmadığını hatırlattı. Eroldu, çözümün iç pazarın büyütülüp niteliğinin artırılmasında olduğunu da kaydederek, şunları ifade etti: