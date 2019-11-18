Otomotiv sektörü 10 ayda 7 ülkeye ihracatta geçen yılı solladı

Arabistan'a 2018 yılında yapılan ihracat, bu senenin 10 ayında aşıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye ihracatının lokomotifi olan otomotiv endüstrisi ocak-ekim döneminde, geçen senenin aynı aylarına göre yüzde 3,7 daralmaya rağmen 25 milyar 364 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

Türkiye dış satımında 13 yıldır üst üste şampiyon olan otomotiv sektöründe bu veriye rağmen bazı ülkelere ihracatta dikkati çeken artışlar yaşanıyor.

Hollanda'ya otomotiv ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

Sektörün bu senenin 10 ayında 100 milyon dolar ve üzerinde ihracat yaptığı ülkeler incelendiğinde, 7 ülkeye dış satım geçen senenin rakamlarını geçti.

Otomotivde en çok ihracat yapılan 7'nci ülke olan Hollanda'ya ocak-ekim dönemindeki dış satım, geçen senenin tamamına kıyasla yüzde 6 artarak 961 milyon 748 bin dolar oldu. Hollanda'ya geçen yıl 905 milyon 397 bin dolarlık otomotiv ihracatı sağlanmıştı.