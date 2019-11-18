FİNANS

Otomotiv sektörü 10 ayda 7 ülkeye ihracatta geçen yılı solladı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 18.11.2019 11:40 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ocak-ekim döneminde otomotivde 100 milyon doları aşkın dış satıma ulaştığı ülkelerden 7'sinde, geçen yılın tamamına göre önemli artışlar kaydedildi.

Otomotiv sektörü 10 ayda 7 ülkeye ihracatta geçen yılı solladı

Arabistan'a 2018 yılında yapılan ihracat, bu senenin 10 ayında aşıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye ihracatının lokomotifi olan otomotiv endüstrisi ocak-ekim döneminde, geçen senenin aynı aylarına göre yüzde 3,7 daralmaya rağmen 25 milyar 364 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

Türkiye dış satımında 13 yıldır üst üste şampiyon olan otomotiv sektöründe bu veriye rağmen bazı ülkelere ihracatta dikkati çeken artışlar yaşanıyor.

Hollanda'ya otomotiv ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

Sektörün bu senenin 10 ayında 100 milyon dolar ve üzerinde ihracat yaptığı ülkeler incelendiğinde, 7 ülkeye dış satım geçen senenin rakamlarını geçti.

Otomotivde en çok ihracat yapılan 7'nci ülke olan Hollanda'ya ocak-ekim dönemindeki dış satım, geçen senenin tamamına kıyasla yüzde 6 artarak 961 milyon 748 bin dolar oldu. Hollanda'ya geçen yıl 905 milyon 397 bin dolarlık otomotiv ihracatı sağlanmıştı.

İhracat aynı dönemde Azerbaycan'a yüzde 86 yükselişle 116 milyon 469 bin dolara çıktı. Bu ülkeye 2018'de 62 milyon 635 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirilmişti.

Irak'a yüzde 22, İsrail'e yüzde 13 artış

Ocak-ekim aylarında, geçen yılın tamamına nazaran yüzde 22 yükselişle 210 milyon 284 bin dolarlık otomotiv ihracatı kaydedilen Irak'a 2018'deki dış satım 171 milyon 820 bin dolardı.

İsrail'e ise 10 ayda yüzde 13 artışla 594 milyon 17 bin dolarlık dış satım yapıldı. Bu ülkeye geçen yıl 523 milyon 717 bin dolarlık ihracat kaydedilmişti.

Sırbistan, Suudi Arabistan ve Mısır

Geçen yılın rakamlarını aşan bir diğer ülkenin ise Sırbistan olduğu dikkati çekti. Sırbistan'a bu yılın 10 ayında, geçen senenin tamamına (105 milyon 132 bin dolar) göre yüzde 11'lik yükselişle 116 milyon 634 bin dolarlık dış satıma imza atıldı.

Suudi Arabistan'a ihracat yüzde 1,5 artışla 136 milyon 311 dolardan 138 milyon 336 bin dolara, Mısır'a dış satım da yüzde 1'lik yükselişle 304 milyon 680 bin dolardan 307 milyon 17 bin dolara çıktı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
otomotiv sektörü ihracat

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