Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

Otomobil ve hafif ticari araç satışlarının eylül ayında yüzde 68, ekim ayında ise yüzde 77 daralmasıyla birlikte 1 Kasım’da devreye giren ÖTV ve KDV indirimleri hem vatandaşın hem de otomotiv sektörünün yüzünü güldürdü.

Otomobil satış noktalarında yoğunluk yaşanıyor

1 / 32 ÖTV 15 PUAN İNDİ Bu modellerden matrahı 70 bin lirayı aşmayanlar için hali hazırda uygulanan ÖTV oranı yüzde 45 iken, yeni dönemde bu oran yüzde 30'a inecek. Aynı şekilde, motor hacmi 1.6 litre altında kalıp matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL arasında kalan modellere uygulanan ÖTV oranı da, yüzde 50'den yüzde 35'e düşecek.

2 / 32 Hazine ve Maliye Bakanlığı matrah (vergisiz) fiyatı 120 bin TL’ye kadar olan 1.6 litre ve altı motora sahip otomobillerin ÖTV oranlarını 15 puan, ticari araçlarda ise KDV oranlarını yüzde 18’den 1’e indirdi.

3 / 32 FİYATLAR YÜZDE 15 DÜŞTÜ Bu destek sayesinde otomobil fiyatları yaklaşık yüzde 10, ticari araç fiyatları ise yüzde 15’e yakın düştü. Markalar ellerindeki stoklara bağlı olarak hükümetin bu desteğini birbirinden cazip indirim ve faiz kampanlarıyla artırınca, hem otomobil hem de hafif ticari araç fiyatları yeniden makul seviyeye geriledi.

4 / 32 TRAFİK 4 KAT ARTTI Hürriyet'te yer alan habere göre; 1 Kasım’dan bugüne showroomlardaki trafik en az 4 kat artarken, bu durumun toplam otomobil ve hafif ticari araç satışlarını ekim ayına göre 3 katın üzerinde artırması bekleniyor. Ekim ayında toplam 21 bin 571 adet satış yapılmıştı. Bu da kasım ayında satışların en az 60 bin adet olacağı, 70 bin adetlere kadar bile çıkabileceğini ortaya koyuyor.

5 / 32 Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, satışların çok iyi gittiğini ve pazarın ay sonunda minimum 60 bin adetlerde olacağını belirtirken, Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt ise, “Şu aralar tüm bayilerimizde ciddi yoğunluk var, bayiler geç saatlere kadar gelen müşterilere hizmet veriyor. Bizde bazı modellerde stoklar bitti gibi” açıklamasını yaptı.

6 / 32 2 GÜNDE 1 AYLIK SATIŞ Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, satışların çok iyi olduğunu belirterek, ekim ayının tümünde satılan otomobil sayısına neredeyse 2 günde ulaştıklarını söyledi. Renault, ekim ayında yaklaşık 1300 adet otomobil satmıştı.

7 / 32 Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök ise, ÖTV indirimlerinin üstüne yaptıkları kampanyaların etkisinin çok olduğunu belirterek, “Marka algısı da yüksek olunca yapılan indirim daha çok etki ediyor. Müşteri gerçekten kim ne kadar kampanya yapıyor, onu çok iyi okuyor. Biz ay sonu pazarın 55 bin adet olacağını öngörüyorduk ama üstüne çıkabilir” dedi.

8 / 32 Volkswagen Binek Türkiye Genel Müdürü Gino Bottaro da, showroomların çok hareketliği olduğunu ve satış bağlantılarının çok arttığını belirterek, “Bu hareket ve bağlantının faturalara yansıyıp yansımayacağını göreceğiz. Ama biz ÖTV indirimi sonrası kampanyaları hiç geri çekmedik hatta birkaç modelde artırdık”

9 / 32 Peki ÖTV indirimi ile birlikte Türkiye'nin en çok tercih edilen modellerinin fiyatları ne olacak?

10 / 32 RENAULT MEGANE 2018 yılı içerisinde 23 bin 522 adet ile en çok satan model olan Megane'da 11 bin 168 TL'lik bir indirim olması bekleniyor.

11 / 32 RENAULT MEGANE Vergisiz fiyat: 63 bin 091 TLEski satış fiyatı: 107 bin 950 TL

12 / 32 RENAULT MEGANE Eski ve indirimli ÖTV oranı: %45 - %30Yeni satış fiyatı: 96 bin 782 TLİndirim oranı: 11 bin 168 TL

13 / 32 FİAT EGEA SEDAN Vergisiz fiyat: 40 bin 853 TL Eski satış fiyatı: 69 bin 900 TL

14 / 32 FİAT EGEA SEDAN Eski ve indirimli ÖTV oranı: %45 - %30

15 / 32 FİAT EGEA SEDAN Yeni satış fiyatı: 62 bin 668 TL İndirim oranı: 7 bin 232 TL

16 / 32 VOLKSWAGEN GOLF Vergisiz fiyat: 74 bin 576 TL Eski satış fiyatı: 149 bin 700 TL

17 / 32 VOLKSWAGEN GOLF Eski ve indirimli ÖTV oranı: %50 - %35

18 / 32 VOLKSWAGEN GOLF Yeni satış fiyatı: 134 bin 730 TL İndirim oranı: 14 bin 970 TL

19 / 32 VOLKSWAGEN PASSAT Vergisiz fiyat: 99 bin 322 TL Eski satış fiyatı: 175 bin 800 TL

20 / 32 VOLKSWAGEN PASSAT Eski ve indirimli ÖTV oranı: yüzde 50 - yüzde 35

21 / 32 VOLKSWAGEN PASSAT Yeni satış fiyatı: 158 bin 220 TL İndirim oranı: 17 bin 580 TL

22 / 32 RENAULT CLİO Vergisiz fiyat: 53 bin 331 TL Eski satış fiyatı: 91 bin 250

23 / 32 RENAULT CLİO Eski ve indirimli ÖTV oranı: %45 - %30

24 / 32 RENAULT CLİO Yeni satış fiyatı: 81 bin 810 TL İndirim oranı: 9 bin 440 TL

25 / 32 TOYOTA COROLLA Vergisiz fiyat: 40 bin 789 TL Eski satış fiyatı: 86 bin 900 TL

26 / 32 TOYOTA COROLLA Eski ve indirimli ÖTV oranı: %45 - %30

27 / 32 TOYOTA COROLLA Yeni satış fiyatı: 77 bin 910 TL İndirim oranı: 8 bin 990 TL

28 / 32 NİSSAN QASHQAİ Vergisiz fiyat: 76 bin 440 TL Eski satış fiyatı: 135 bin 300

29 / 32 NİSSAN QASHQAİ Eski ve indirimli ÖTV oranı: %50 - %35

30 / 32 NİSSAN QASHQAİ Yeni satış fiyatı: 121 bin 770 TL İndirim oranı: 13 bin 530 TL

31 / 32 BMW 116d Vergisiz fiyat: 126 bin 747 TL Eski satış fiyatı: 239 bin 300 TL Eski ve indirimli ÖTV oranı: %60 - %45