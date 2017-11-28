Yerli otomobilin ticari satışları 2021 yılında başlayacak

28 Kasım 2017 11:16
Yerli otomobilin ticari satışları 2021 yılında başlayacak

Yerli otomobil için geri sayım devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada yerli otomobil prototipinin 2019'da ortaya çıkacağını söyledi.

Yerli otomobil için detaylar netleşmeye devam ediyor. Prototip ve ticari satışlar için ajanda belli oldu.

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirilen "Ankara'nın En'leri Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada takvimi açıkladı.
 
"İNŞALLAH 2019'DA İLK PROTOTİP ORTAYA ÇIKACAK"
 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin otomobil projesi için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayarak, "Tarihimizde bir ilki başaracak olmanın heyecanı içindeyiz. İnşallah 2019'da ilk prototip ortaya çıkacak, 2021'de de ticari satışlar başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
 
15 DAKİKA BATARYA DOLUYOR
 
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da yerli otomobil için menzili uzatılmış elektrikli otomobil modelinin benimsendiğini açıklamıştı.
 
Bu modele göre menzilin uzatılması için benzinle çalışan küçük bir jeneratör koyuyorsunuz, aracın bataryası yüzde 30'un altına düştüğünde jeneratör çalışıyor ve 15 dakikada bataryayı dolduruyor.
 
(HABERTÜRK)
 
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Okuyucu Yorumları15 yorum
  • 42 Oy
    HEEEE HEEEE 2021 DE HAZIR ,,, FABRİKASINI KURMAK BİLE 3-4 SENE SÜRER DAHA ORTADA FABRİKA YOK ,,, BİR ARADA ALTAY TANKI VARDI SONRA MOTOR YAPAMADIK DEDİLER ,,, SEÇİMLERDE DE MİLLİ UÇAĞIMIZ GÖKLERDE DİYE PROPAGANDA YAPILDI AMA BENİM BİLDİĞİM TÜRKİYE'DE UÇAK FABRİKASIDA YOK MİLLİ BİR UÇAĞIMIZDA ... SIRF LAF İCRAAT YOK , TEK BİLDİĞİM 8 MİLYON SURİYELİYE BAKIYORUZ ÇATIR ÇATIR VERGİ ÖDÜYORUZ,AÇLIK SINIRI 2600 LİRA AMA ASGARİ ÜCRET 1404 LİRA ŞAKA GİBİ ......
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  • 53 Oy
    SEÇİMLER ERTELENİRSE YERLİ OTODA O TARİHTE ÇIKAR !!!ARTIKIN. ????
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  • 15 Oy
    1945de yerle bir olan, 2ye bölünen, bütün toprakları işgal edilmiş almanya, bugün ekonomik durumu ortada. alman markalarını herkez biliyor. japonya, 50lerden bugünlere nerelere geldi. 1960lar kore savaşı, 6 şehri haritadan silindi, bir de ülke kuze güney 2ye bölündü, şimdi türkiyede 80 yıl gelen geçen yöneticiler, savaş görmedik, yıkım görmedik, ne iş yapmış bunlar?
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  • 1 Oy
    @serkan_1976_anhsa Son 15 senedir hükümet hala hayatta ölmediler onlara sorun işte..
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  • 3 Oy
    @serkan_1976_anhsa Sen birey olarak ne yaptın peki , ne ürettin ?
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  • 14 Oy
    hani seçimlerden önce sanayi bakanı yüzde yüz yerli otomobil yaptık demişti.bide fotoğraf çektirmişti.gene koyunların arkasına mı geçtiler.
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  • 45 Oy
    guzel ülkem hadi hayırlısı
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  • 1 Oy
    he he he... tüm öğrencilerede 3 yıl içinde tablet bilgisayar verilecekti... hatırladınız mı? bunu söyleyeli kaç sene oldu? 8 yıl önce.... ne kadar olmuş...hep söylerler tek anladıkları beton.beton....
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  • 1 Oy
    televizyonlarda gösteriyordular bir ara yerli otomobil test sürüşü diye akibeti ne oldu onun
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  • 1 Oy
    önüne at bağlayın tezekle çalışan ilk yerli araç olsun
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  • 1 Oy
    Benzinlisini yapacak "babayiğit" yok zaten. Elektrikli araçları yaparsın yapmasına da elektrikte bile dışa muhtaçsın. Elektrikli araç için altyapı kurman lazım , akü üretmen lazım. Hepsi bir kenara enerjiyi pahalı üretiyoruz. Umarım zamanla herşey oturur.
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  • 1 Oy
    Biz bu yapım tarihinin nihai piyasaya sürümü olarak 2017 tarihini kesin olarak söz duymuştuk.Bu AKP nin yalan söyleme konusunda doktorası var.
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  • 1 Oy
    Akp nin yapacağı seyler neden 30 sene sonra oluyor anlamıyorum bu devlet sizin babanızın tapulu malumı ki 2023 su bu ozamana kadar size oymu vercek garantsimi var,siz 15 sende yasaydınız bişeyler neyi beklediniz hep baheneniz varya dış güçler engel oluyor diye,Atatürk savaan çıkan ve dış güçlerin ülkeyi bölüşmeye çalışırken bile üretim yapdı ya geçin bu ayakları,hala1923 de kurulan üretimleri satmakla meşgulsunuz bir de cıkıp yok su yok bu diyorsunuz..
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  • 16 Oy
    Bataryayı aracın hareketli bir parçasına bağlarsanız benzinsiz de şarj yapabilirsiniz. Saygılar...
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  • 15 Oy
    rıfat hisarcıklıoğlu bu adam kadar sevdalı bir adam yok helal olsun bu adama
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