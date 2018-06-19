FİNANS

"Yeterlilik belgesi olmayanlar araba alıp satamayacak"

OTOMOTİV HABERLERİ  | 19.06.2018 15:03 | Son Güncelleme

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, "Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile bir protokol imzaladık, mesleki yeterlilik sınavları yapıyoruz ve başarılı olanlara belge veriyoruz. Bu belgeye sahip olmayanlar artık araç alıp satamayacak." dedi.

"Yeterlilik belgesi olmayanlar araba alıp satamayacak"

Erkoç, MASFED tarafından düzenlenen organizasyonda yaptığı konuşmada, otomotiv sektörünün inşaatla birlikte Türkiye'nin en önemli iş kollarından biri olduğunu söyledi.

İkinci el otomotiv ticaretinin düzenlenmesi ve mesleğe bir standart getirilmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Erkoç, "Mesleki Yeterlilik Kurumu ile bir protokol imzaladık, mesleki yeterlilik sınavları yapıyoruz ve başarılı olanlara belge veriyoruz. Bu belgeye sahip olmayanlar artık araç alıp satamayacak. Türkiye'de yılda yaklaşık 6 milyon araç el değiştiriyor. Bu araçların önemli bir kısmı devlete hiç vergi ödemeden iş yapanlar tarafından satılıyor. İnşallah bunun önüne geçeceğiz." diye konuştu.

Erkoç, sektöre yönelik mesleki yeterlilik standartlarının getirilmesiyle tüketici şikayetlerinin ortadan kalkacağına işaret etti.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan da Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesi için eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi gerektiğini anlattı.

Kurum olarak nitelikli birey yetiştirmek için kurumlarla çok yönlü çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ceylan, yapılan sınavlar sonucunda 355 bin kişinin mesleki yeterlilik belgesine kavuştuğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan 12 kişiye belgeleri takdim edildi. AA

PARTNEROrgazmik meditasyon diye gittiler başlarına gelmeyen kalmadı!Orgazmik meditasyon diye gittiler başlarına gelmeyen kalmadı!
Yerli otomobil nasıl olacak? Bakan açıkladıYerli otomobil nasıl olacak? Bakan açıkladı
Audi’nin CEO'su gözaltına alındıAudi’nin CEO'su gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yeterlilik belgesi motorlu arac

En Çok Okunan Haberler

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Yükselen dolara Mehmet Şimşek'ten yorum!

Yükselen dolara Mehmet Şimşek'ten yorum!

Yanlış kesilen HGS parasını geri aldı

Yanlış kesilen HGS parasını geri aldı

Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı

Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 2 yorum
zaten iş yok güç yok galericileri bitirdiniz insanlar iş yapamıo bide abidik kubidik işler peşindesiniz
yani ben araba aldım. 1 ay sonrada sattım diyelim. ne gibi bir yaptırım var. bunu nasıl ayırt edecek. sahibinden satış mı yasaklandı?
Diğer Haberler
Yerli otomobil nasıl olacak? Bakan açıkladı

Yerli otomobil nasıl olacak? Bakan açıkladı

Audi’nin CEO'su gözaltına alındı

Audi’nin CEO'su gözaltına alındı

İkinci el araçta artan taleple birlikte fiyatlar da yükseliyor

İkinci el araçta artan taleple birlikte fiyatlar da yükseliyor

Yerli otomobilin fiyatı ne olacak? Bakan açıkladı

Yerli otomobilin fiyatı ne olacak? Bakan açıkladı

Bakan Ağbal açıkladı! Hurda araca 10 bin liralık vergi teşviki başlıyor

Bakan Ağbal açıkladı! Hurda araca 10 bin liralık vergi teşviki başlıyor

Yerli Otomobil CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'tan ilk açıklama: Türkiye'de doğdum, büyüdüm ve okudum

Yerli Otomobil CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'tan ilk açıklama: Türkiye'de doğdum, büyüdüm ve okudum

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.