FİNANS

Cehennem'e seyir terası, Cennet'e asansör!

TURİZM HABERLERİ  | 16.04.2018 11:24 | Son Güncelleme

Mersin'in kültürel hazinelerinden Cennet-Cehennem Obrukları'nın modernize edilip daha rahat gezilebilmesi amacıyla proje başlatıldı.

Doğu Akdeniz'in "Efes'i" olarak anılan 2 bin 500 yıllık Uzuncaburç Antik Kenti'nin de restore edilecek.

10 milyon liralık proje

1 / 24

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezi "Cennet-Cehennem obrukları"nı 10 milyon liralık projeyle modernize ederek, daha görkemli ve rahat gezilebilir hale getireceklerini söyledi.
2 / 24

Elvan, Doğu Akdeniz'in öne çıkan turizm merkezlerinden Mersin'in, kültürel miraslarıyla bir açık hava müzesi konumunda olduğunu belirterek, tarihi eserlerin daha fazla ziyaretçiyle buluşması için harekete geçtiklerini ifade etti.
3 / 24

Kentte 8 "Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi" belirlendiğini ve bunlara yönelik çalışmaların devam ettiğini anlatan Elvan, bunların yanı sıra Silifke ilçesindeki "Cennet-Cehennem obrukları" için de harekete geçildiğini aktardı.
4 / 24

Elvan, Kalkınma Bakanlığının 2017 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, antik dönemden kalan obruklara yönelik proje hazırlandığını ifade etti.
5 / 24

Cennet-Cehennem'in birçok insanın ziyaret ettiği ettiği bir turizm bölgesi olduğunu vurgulayan Bakan Elvan, "Burada da çok ciddi eksiklikler var. Obruklara iniş çıkış çok zordu. Buraya bir asansör ve seyir terası yapıyoruz." dedi.
6 / 24

Yaklaşık 10 milyon liralık bir proje geliştirdiklerini ifade eden Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Şu anda çalışmaya başladık. Orayı daha da zenginleştiriyoruz, görkemli hale getiriyoruz." diye konuştu.
7 / 24

Elvan, "Cennet" olarak adlandırılan obruğun 75 metre derinlikte olduğunu ve 452 basamakla inildiğini kaydetti.
8 / 24

"Cehennem" adlı bölgenin ise 130 metrelik derinliğiyle ön plana çıktığını vurguladı.
9 / 24

Elvan, buralara yapılacak seyir terası ve asansörün, turistlerin obrukları daha iyi incelemesini sağlayacağına dikkati çekti.
10 / 24

Bölgeyle ilgili altyapı çalışmalarının da yürütüldüğünü belirten Elvan, obruklarla ilgili projeyi en kısa zamanda tamamlamayı planladıklarını ifade etti.
11 / 24

Uzuncaburç da listede

Uzuncaburç da listede
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, aynı ilçede bulunan ve Doğu Akdeniz'in "Efes'i" olarak anılan 2 bin 500 yıllık Uzuncaburç Antik Kenti'nin de restore edileceğini aktardı.
12 / 24

"Uzuncaburç, muhteşem bir bölge." diyen Elvan, bazı kesimler tarafından buranın, bölgenin Efes'i olarak tanımlandığını hatırlattı.
13 / 24

Elvan, "Tarihi dokusu, doğal güzelliklerle iç içe ama maalesef bu güne kadar yeterli düzeyde restorasyon çalışmaları yapılmamış."dedi.
14 / 24

Burayı da yatırım programına aldıklarını dile getiren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Şu an projelendirme aşamasında. Projelendirme biter bitmez bunu uygulamaya koyacağız. Gerçekten bu bölgeyi Türkiye'ye, Mersin'e kazandıracağız." açıklamasında bulundu.
15 / 24

Kalkınma Bakanı Elvan, turizm bölgelerine ulaşım için de yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.
16 / 24

Çeşmeli Mahallesi'nde biten Adana-Mersin otoyolunun, Silifke ilçesinin Taşucu Mahallesi'ne kadar uzatılması için başlatılan projenin onaylarının alındığını anımsattı.
17 / 24

Otoyolun, yap-işlet-devret modeliyle yapılacağını ve yakın zamanda ihalesine çıkılacağını kaydeden Elvan, "Özellikler tarihi dokunun çok zengin olduğu kesimlerde altyapı çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Biz öyle bir noktaya gelmek istiyoruz ki turizm için tüm altyapı ihtiyaçları tamamıyla karşılanmış turistlere hazır hale gelmiş olsun." ifadesini kullandı.
18 / 24

Elvan, bölgenin en önemli turizm kozlarından birinin de Çukurova Bölgesel Havalimanı olacağına işaret ederek, şöyle devam etti:
19 / 24

"Havalimanı Çukurova'ya hizmet edecek"

"Havalimanı Çukurova'ya hizmet edecek"
"Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yapım çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz 2019 yılının en azından ilk çeyreğinde bu havalimanını vatandaşlarımızın hizmetine sunmak ki 30 milyon yolcu kapasiteli olacak..."
20 / 24

"...Havalimanı iki aşamalı olacak; ilk etapta 15 milyon kapasiteye ikinci etapta da 30 milyon kapasiteye sahip olacak ve Çukurova bölgesinin can damarlarından biri haline gelecek..."
21 / 24

"...Çukurova Bölgesel Havalimanı, hem Mersin'e hem de Adana ve Osmaniye'ye, yani Çukurova'ya hizmet edecek."
22 / 24

Havalimanına rahat ulaşım için de çok yönlü düşündüklerini belirten Elvan, yolcular için hızlı tren hattı ve otoyoldan havalimanına bağlantı yolu için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.
23 / 24

24 / 24

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mersin Cennet-Cehennem turizm
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu köyün evleri 3 milyon lira!

Bu köyün evleri 3 milyon lira!

Turist getiren seyahat acentelerine milyonlarca liralık destek

Turist getiren seyahat acentelerine milyonlarca liralık destek

3 günlük tatili fırsat bilen oraya gidiyor

3 günlük tatili fırsat bilen oraya gidiyor

Turizmde rekor beklentisi

Turizmde rekor beklentisi

İranlı turistler Van'a akın etti! Oteller yüzde 90 dolu

İranlı turistler Van'a akın etti! Oteller yüzde 90 dolu

Turizmden 26.3 milyar dolar geldi

Turizmden 26.3 milyar dolar geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.