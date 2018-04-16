Cehennem'e seyir terası, Cennet'e asansör!

Doğu Akdeniz'in "Efes'i" olarak anılan 2 bin 500 yıllık Uzuncaburç Antik Kenti'nin de restore edilecek.

10 milyon liralık proje

1 / 24 Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezi "Cennet-Cehennem obrukları"nı 10 milyon liralık projeyle modernize ederek, daha görkemli ve rahat gezilebilir hale getireceklerini söyledi.

2 / 24 Elvan, Doğu Akdeniz'in öne çıkan turizm merkezlerinden Mersin'in, kültürel miraslarıyla bir açık hava müzesi konumunda olduğunu belirterek, tarihi eserlerin daha fazla ziyaretçiyle buluşması için harekete geçtiklerini ifade etti.

3 / 24 Kentte 8 "Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi" belirlendiğini ve bunlara yönelik çalışmaların devam ettiğini anlatan Elvan, bunların yanı sıra Silifke ilçesindeki "Cennet-Cehennem obrukları" için de harekete geçildiğini aktardı.

4 / 24 Elvan, Kalkınma Bakanlığının 2017 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, antik dönemden kalan obruklara yönelik proje hazırlandığını ifade etti.

5 / 24 Cennet-Cehennem'in birçok insanın ziyaret ettiği ettiği bir turizm bölgesi olduğunu vurgulayan Bakan Elvan, "Burada da çok ciddi eksiklikler var. Obruklara iniş çıkış çok zordu. Buraya bir asansör ve seyir terası yapıyoruz." dedi.

6 / 24 Yaklaşık 10 milyon liralık bir proje geliştirdiklerini ifade eden Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Şu anda çalışmaya başladık. Orayı daha da zenginleştiriyoruz, görkemli hale getiriyoruz." diye konuştu.

7 / 24 Elvan, "Cennet" olarak adlandırılan obruğun 75 metre derinlikte olduğunu ve 452 basamakla inildiğini kaydetti.

8 / 24 "Cehennem" adlı bölgenin ise 130 metrelik derinliğiyle ön plana çıktığını vurguladı.

9 / 24 Elvan, buralara yapılacak seyir terası ve asansörün, turistlerin obrukları daha iyi incelemesini sağlayacağına dikkati çekti.

10 / 24 Bölgeyle ilgili altyapı çalışmalarının da yürütüldüğünü belirten Elvan, obruklarla ilgili projeyi en kısa zamanda tamamlamayı planladıklarını ifade etti.

11 / 24 Uzuncaburç da listede Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, aynı ilçede bulunan ve Doğu Akdeniz'in "Efes'i" olarak anılan 2 bin 500 yıllık Uzuncaburç Antik Kenti'nin de restore edileceğini aktardı.

12 / 24 "Uzuncaburç, muhteşem bir bölge." diyen Elvan, bazı kesimler tarafından buranın, bölgenin Efes'i olarak tanımlandığını hatırlattı.

13 / 24 Elvan, "Tarihi dokusu, doğal güzelliklerle iç içe ama maalesef bu güne kadar yeterli düzeyde restorasyon çalışmaları yapılmamış."dedi.

14 / 24 Burayı da yatırım programına aldıklarını dile getiren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Şu an projelendirme aşamasında. Projelendirme biter bitmez bunu uygulamaya koyacağız. Gerçekten bu bölgeyi Türkiye'ye, Mersin'e kazandıracağız." açıklamasında bulundu.

15 / 24 Kalkınma Bakanı Elvan, turizm bölgelerine ulaşım için de yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.

16 / 24 Çeşmeli Mahallesi'nde biten Adana-Mersin otoyolunun, Silifke ilçesinin Taşucu Mahallesi'ne kadar uzatılması için başlatılan projenin onaylarının alındığını anımsattı.

17 / 24 Otoyolun, yap-işlet-devret modeliyle yapılacağını ve yakın zamanda ihalesine çıkılacağını kaydeden Elvan, "Özellikler tarihi dokunun çok zengin olduğu kesimlerde altyapı çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Biz öyle bir noktaya gelmek istiyoruz ki turizm için tüm altyapı ihtiyaçları tamamıyla karşılanmış turistlere hazır hale gelmiş olsun." ifadesini kullandı.

18 / 24 Elvan, bölgenin en önemli turizm kozlarından birinin de Çukurova Bölgesel Havalimanı olacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

19 / 24 "Havalimanı Çukurova'ya hizmet edecek" "Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yapım çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz 2019 yılının en azından ilk çeyreğinde bu havalimanını vatandaşlarımızın hizmetine sunmak ki 30 milyon yolcu kapasiteli olacak..."

20 / 24 "...Havalimanı iki aşamalı olacak; ilk etapta 15 milyon kapasiteye ikinci etapta da 30 milyon kapasiteye sahip olacak ve Çukurova bölgesinin can damarlarından biri haline gelecek..."

21 / 24 "...Çukurova Bölgesel Havalimanı, hem Mersin'e hem de Adana ve Osmaniye'ye, yani Çukurova'ya hizmet edecek."

22 / 24 Havalimanına rahat ulaşım için de çok yönlü düşündüklerini belirten Elvan, yolcular için hızlı tren hattı ve otoyoldan havalimanına bağlantı yolu için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.

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