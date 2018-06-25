Fransız Tatil Köyü'ne yabancı ilgisi

"Resort turizm" kavramının temellerinin bu tesiste atıldığını, yıllar içinde bu tesiste çalışan binlerce kişinin turizmi öğrendiğini ve diğer bölgelerde uygulamaya başladığını kaydeden İşler, "Dolasıyla bu tatil köyü, sadece bir tesis olmasının ötesinde tarihsel değeri açısından da Türkiye turizminin önemli merkezlerindendir." dedi.

Tesisin 2008 yılında ihaleye çıktığını ancak alıcı bulamadığını anımsatan İşler, şunları kaydetti:

"Devletimiz de burayı tekrardan özelleştirme kapsamına aldı ayrıca sadece satış değil, bunun işletmeciliğini ve kiraya verilmesi konusunda da ihaleye ek madde koydu. Bunun yanına tesisin dernek ve vakıflara da verilebilmesinin önü açıldı. Özelleştirme sonucunda buranın turizm odaklı çalışması lazım. Burası son derece bakir, güzel bir botaniği olan Türkiye'nin nadide köşelerinden biridir. Burası için ısrarlı olan şirketler var, çeşitli ülkelerden talepler geliyor. Bunlardan bir tanesi de İspanyollar."

Fransız Tatil Köyü'nün faaliyete girmesiyle İzmir turizmine can geleceğini vurgulayan İşler, tesisin yeniden hizmete açılmasını dört gözle beklediklerini dile getirdi.

Vahşi hayata teslim

Doğal güzelliğinin yanında temiz deniziyle dikkati çeken tatil köyü, şimdilerde sokak hayvanlarına ve yaban hayatına ev sahipliği yapıyor.

Havuzunda yılanların ve kurbağaların yüzdüğü, camların kırıldığı, binaların sarmaşıklarla kaplandığı tesis, eski günlerine dönmek için alıcılarını bekliyor.AA

