FİNANS

Tatil yapmak isteyenler dikkat! Erken rezervasyon için son iki ay

TURİZM HABERLERİ  | 09.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer tatil yapmak isteyenleri uyararak "Ege Bölgesi'ndeki otellerin yüzde 70'i şimdiden doldu. Sezonda boş yer bulmak neredeyse imkansız olacak. Bu yıl beklediğimiz rekor turist sayısına emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. Gencer, erken rezervasyon için ise son 2 aya girildiğini söyledi.

Tatil yapmak isteyenler dikkat! Erken rezervasyon için son iki ay

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer, "Ege Bölgesi'ndeki otellerin yüzde 70'i şimdiden doldu. Sezonda boş yer bulmak neredeyse imkansız olacak. Bu yıl beklediğimiz rekor turist sayısına emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer, AA muhabirine, yerli turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ve kasım ayında başlayan erken rezervasyon kampanyasında son 2 aya girildiğini söyledi.

'BOŞ YER BULMAK İMKANISZ OLACAK'

Ege Bölgesi'nde kampanyanın daha çok Bodrum, Marmaris ve Kuşadası'ndaki otellere yansıdığına işaret eden Gencer, "Ege Bölgesi'ndeki otellerin yüzde 70'i şimdiden doldu. Sezonda boş yer bulmak neredeyse imkansız olacak. Bu yıl beklediğimiz rekor turist sayısına emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

TAKSİT SAYISI 12'YE ÇIKMIŞTI

Erken rezervasyonla artık yerli turistin de ucuza tatil yapabildiğini dile getiren Gencer, bazı firmaların taksit sayını 12 aya kadar yükselterek tüketiciyi rahatlattığını belirtti.

Sezon hakkında da değerlendirmelerde bulunan Gencer, "Geleneksel pazarlarımız Rusya ve Almanya yine başı çekiyor. Bunun yanında Avrupa genelinde Türkiye'ye bir yöneliş görüyoruz. Bu sezon turizm sektörü için çok iyi geçecek." ifadelerini kullandı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Kalay da 4 aydan bu yana süren kampanyanın çok yoğun geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin yabancı turist hedefinin 50 milyona yükseltildiğini anlatan Kalay, bunun sonucunda otellerin yerli turist kontenjanlarını düşürdüğünü aktardı.
Kalay, "Yazın tatil yapmak isteyen yerli turistimiz için son günler diyebiliriz. Çünkü yurt dışı rezervasyonlarından anladığımız kadarıyla yoğun geçecek sezonda yerli turistimiz yer bulmakta zorlanabilir." diye konuştu.

Şu ana kadar erken rezervasyonda daha çok Antalya'daki otellerin revaçta olduğuna değinen Kalay, Muğla'daki otellere de yoğun ilgi gösterildiğini dile getirdi.
Erken rezervasyon sigortasının kullanıcılara büyük bir güven verdiğini kaydeden Kalay, rezervasyon yaptırdıktan sonra tatile 3 gün kala bile koşulsuz iptal şansının bulunduğunu anımsattı. (AA)


PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Akın akın gelecekler! Artış yüzde 58Akın akın gelecekler! Artış yüzde 58
Bu yaz plajlar Alman turistlerle dolup taşacak! Çağrı yaptılarBu yaz plajlar Alman turistlerle dolup taşacak! Çağrı yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tatil rezervasyon otel Ege Bölgesi TÜRSAB Tolga Gencer

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

En düşük işçi maaşı yaklaşık 3 bin 500 lira oldu

En düşük işçi maaşı yaklaşık 3 bin 500 lira oldu

Evinde başlamıştı! Yılda 15 milyon dolar kazanıyor

Evinde başlamıştı! Yılda 15 milyon dolar kazanıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Turistler 'Doğu Ekspresi' keyfini 'turizm treni'nde yaşayacak

Turistler 'Doğu Ekspresi' keyfini 'turizm treni'nde yaşayacak

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

500 yıl önce yapılmıştı! Turistler akın ediyor

500 yıl önce yapılmıştı! Turistler akın ediyor

Haciz yoluyla satılmıştı

Haciz yoluyla satılmıştı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
kendi ülkemde tatil yapamayacaksam yazıklar olsun sizin millet sevginize halkcılığınıza.
Yerli turistlere kazığı çakmak için bütün şartlar ve bahaneler oluşmuş yani.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Ersoy: Alman pazarında artış yüzde 58

Akın akın gelecekler! Artış yüzde 58

Bu yaz plajlar Alman turistlerle dolup taşacak! Çağrı yaptılar

Bu yaz plajlar Alman turistlerle dolup taşacak! Çağrı yaptılar

Uzungöllü turizmciler uyardı: Kontrol altına alınmalı

Uzungöllü turizmciler uyardı: Kontrol altına alınmalı

Turistler 'Doğu Ekspresi' keyfini 'turizm treni'nde yaşayacak

Turistler 'Doğu Ekspresi' keyfini 'turizm treni'nde yaşayacak

Buzla kaplı Çıldır Gölüne turistler akın etti

Buzla kaplı Çıldır Gölüne turistler akın etti

Hamam girişindeki 500 yıllık 'kuş sarayı'

500 yıl önce yapılmıştı! Turistler akın ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.