Turizmcilerden tatilcilere 'dolandırıcılık' uyarısı

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığına bir mağdurun şikayet etmesi sonucu ortaya çıkan dolandırıcılık olayı ile ilgili Muğla İl Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde ‘Siber Dolandırıcılık’ olayı üzerine özel ekip kuruldu.

Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonunda suç örgütü liderinin Hollanda’da olduğu ve kimliği tespit edildi. 100’e yakın suç dosyası olduğu öğrenildi. Türkiye’de irtibatlı olduğu iki kişiden birisi Bodrum’da, diğeri İstanbul’da Jandarma KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde oluşturulan özel ekip tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İki şüpheli tutuklandı. Olayda şu ana kadar 11 mağdur bulunuyor. Bu sayının artabileceği tahmin ediliyor.

Dolandırıcılar, turizm bölgelerindeki büyük firmaların internet sitelerini kopyalıyorlar. Farklı bir uzantı ile site uzantısını değiştiriyorlar. Belli bir süre kullanılmış veya kullanılmayan bir müşteri hizmetleri numarası temin ediyorlar. Vatandaş rezervasyon yaptıracağı otelin müşteri hizmetlerini aradığını düşünerek aslında dolandırıcıları arıyor. Tahsil edilen parayı kendi hesaplarına yönlendirerek haksız kazanç sağlıyorlar. Müşteri otele gelince rezervasyonlarının olmadığını öğreniyor.