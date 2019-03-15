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Van'da alışveriş festivali başladı

TURİZM HABERLERİ  | 15.03.2019 14:36 | Son Güncelleme

Van'da ekonomiye katkı sunmak ve ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatili için kente gelen İranlı turistleri ağırlamak amacıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen "Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest)" başladı.

Festival boyunca hem gelen turistler burada eğlenecek hem de esnafın yüzü gülecek. Bölgedeki otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'i buldu.

Esnafa can suyu olacak

Alanda halk oyunları, basketbol, paten, bisiklet ve sahne sanatçılarının gösterileri büyük beğeni topladı.
Stantları gezerek çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Bilmez ve beraberindekiler, festival alanındaki keman gösterisini izledi, katılımcılarla sohbet etti.

'ESNAFIN YÜZÜ GÜLECEK'

'ESNAFIN YÜZÜ GÜLECEK'
Vali Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İranlıların her yıl olduğu gibi bu yıl da Van'a büyük ilgi gösterdiklerini söyledi.
Gümrük kapısında uygulanan harçlara rağmen yoğun bir turist akışının olduğunu anlatan Bilmez, "Kentimizde büyük bir hareketlilik, büyük bir heyecan var. İnşallah her yıl gelişerek, büyüyerek alışverişteki limitimiz giderek artıyor. Festival boyunca hem gelen turistler burada eğlenecek hem de esnafımızın yüzü gülecek. Bunu geliştirmemiz lazım. Van halkı huzuruna, barışına ve asayişine sahip çıkıyor. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.

'OTELLERDEKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İ BULDU'

'OTELLERDEKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İ BULDU'
Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ da 15 gün sürecek festivalde turistlerin indirimli alışveriş yapma imkanı bulacağını aktardı. Etkinliklerin Van'ın tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade eden Aktuğ, şunları kaydetti:
"Bu kent artık güzelliklerle, fuarlarla ve festivallerle gündeme gelsin. Bu mesele kentin hareketliliğini sağlamak. Bu hareketlilikte kente gelen insanların değerlerimizi görmesine de vesile oluyor.
Bu nedenle etkinlik kentin turizmine, ticaretine çok katkı sağlıyor. Esnaf çok memnun. Önceki yıllar çok iyi geçmişti ve herkes kazanmıştı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'i buldu. Bu ayın 21'inden itibaren tüm otellerimiz dolu kapasiteli ile çalışacak. Keşke bu yoğunluk uzun süre devam etse."
Festival, 15 gün boyunca farklı etkinliklerle devam edecek. KAYNAK:AA
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van Van Alışveriş Festivali nevruz tatili iran turist

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