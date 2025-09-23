FİNANS

Bankaların kredi ve kredi kartı avantajlarını incele

Mynet ile şubeye gitmeden banka kampanyalarını takip et ve müşteri ol. Avantajları kaçırma!

%3,69’dan başlayan faizlerle 500.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Ücretsiz EFT/FAST/Havale, ücretsiz fatura ödemeleri

İhtiyaç anında faizsiz ve hızlı kredi

MÜŞTERİ OL Detayları Gör
Min. kredi faizi: %3,69
Maks. mevduat faizi: -
Günlük faiz: VAR
Aidatsız kredi kartı: VAR
Ücretsiz Havale/EFT: VAR

Mobilden müşteri olanlara %0,99 faizle 6 ay vadeli 100.000 TL kredi

Bankaya gitmeden hızlı ve kolay başvuru!

MÜŞTERİ OL Detayları Gör
Min. kredi faizi: %4,33
Maks. mevduat faizi: %45
Günlük faiz: VAR
Aidatsız kredi kartı: VAR
Ücretsiz Havale/EFT: YOK

Yapı Kredi'den Süperkart kampanyası!

Davet ettiğiniz her yeni müşteri için kredi kartınıza artı bakiye

Toplamda 20.000 TL’ye varan ekstre indirimiyle kredi kartınız kendini ödüyor

MÜŞTERİ OL Detayları Gör
Min. kredi faizi: %3,69
Maks. mevduat faizi: %45
Günlük faiz: VAR
Aidatsız kredi kartı: YOK
Ücretsiz Havale/EFT: YOK

%3,65’ten başlayan aylık faiz oranlarıyla 450.000 TL’ye varan kredi fırsatı

Dosya masrafı ya da tahsis ücreti yok

MÜŞTERİ OL Detayları Gör
Min. kredi faizi: %3,65
Maks. mevduat faizi: %45
Günlük faiz: VAR
Aidatsız kredi kartı: VAR
Ücretsiz Havale/EFT: VAR

%0 faizli 35.000 TL'ye varan 6 ay vadeli kredi

%0 faizli 25.000 TL'ye varan taksitli avans

Toplamda 60.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı

MÜŞTERİ OL Detayları Gör
Min. kredi faizi: %0
Maks. mevduat faizi: %45
Günlük faiz: VAR
Aidatsız kredi kartı: VAR
Ücretsiz Havale/EFT: YOK

İlk 30 gün 0% faizli tek taksitli ihtiyaç kredisi: Kolay Nakit!

N Kolaylılara 5.000 TL'ye kadar ayda 2 kez faizsiz kolay nakit

N Kolay Extra müşterilerine ayda 2 kez 10.000 TL’ye kadar faizsiz nakit

MÜŞTERİ OL Detayları Gör
Min. kredi faizi: %3,69
Maks. mevduat faizi: -
Günlük faiz: VAR
Aidatsız kredi kartı: VAR
Ücretsiz Havale/EFT: VAR

Banka Kampanyaları

2025 yılında bankalar müşterilerine cazip kredi ve kredi kartı kampanyaları sunmaya devam ediyor. Banka kampanyaları arasında 0 faizli krediler, düşük faizli kredi kartları, sıfır ve ikinci el araç kredileri bulunuyor. Yeni müşteri kampanyaları kapsamında bankalar özel faiz oranları, ücretsiz kartlar ve ek avantajlar sunuyor. Bu kampanyalar sayesinde bireysel ve ticari ihtiyaçlarınız için en uygun finansman seçeneğini bulabilirsiniz.

Kredi kampanyaları sayfasında konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve araç kredisi seçenekleri bulunuyor. 2025 banka kampanyaları arasında özellikle 0 faizli kredi fırsatları ve düşük faiz oranlı krediler tercih ediliyor. Kredi kartı kampanyalarında ise 0 faizli nakit avans, yüksek kredi limiti, mil kazanma imkanları ve özel indirimler bulunuyor. Bankalarda dijital online başvuru ve hızlı onay süreçleri de bulunuyor.

Güncel 2025 banka kampanyalarını takip ederek bütçenize en uygun teklifi seçebilirsiniz. Her bankanın farklı şartları, faiz oranları ve avantajları bulunduğu için kampanyaları detaylı incelemeniz önerilir. Kredi ve kredi kartı başvurusu yapmadan önce aylık gelir şartlarını, gerekli belgeleri ve kampanya sürelerini kontrol etmeyi unutmayın. Doğru kampanyayı seçerek hem finansal ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hem de ek avantajlardan faydalanabilirsiniz.

