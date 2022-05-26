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Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuz ayını işaret ettiler! Yüzde 40...

26.05.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonların beklediği asgari ücret zammı hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin önemli isimlerinden Ömer Çelik, asgari ücrete zam konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Temmuzda zam geleceği ve asgari ücretin artacağı iddia edildi. Yüzde 40 oranı işaret edildi, işte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Asgari ücrete zamla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca kişi temmuz ayı itibarıyla zam bekliyor. Yılbaşında yapılan zamlar, yükselen enflasyon ile erimeye başladı. Yıllık enflasyonun yüzde 70’in üzerine çıkmasıyla milyonlarca kişi temmuz ayında ikinci bir zam yapılması beklentisine girdi. Asgari ücret zammıyla ilgili son açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'den gelmişti. Öte yandan asgari ücret ve emeklilere gelecek zam oranıyla ilgili yeni iddia geldi. Karar Gazetesi'nden Mehmet Ali Verçin, bu temmuz ayında memur ve emeklilere en az yüzde 40 zam yapılacağını, asgari ücretin de en az 5 bin 500 TL'ye yükseltileceğini söyledi.

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ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ? ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası asgari ücret zammıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

"AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı tarafından hangi takvimde yapıyorlar, onlar için bir şey söylemek için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor."

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CUMHURBAŞKANI VE ÇALIŞMA BAKANI'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete temmuz zammının gündemde olmadığını dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mart ayı içerisinde Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam olur mu sorusu sorulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan o soruya şu yanıtı vermişti; "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir."

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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Okuyucu Yorumları 98 yorum
İyi guzel askeri ücrete zam gelsin küçük esnaf nasil. Elaman çalıştıracak onuda düşündüleri acaba
asgari ücret olacak askeri değil esnaf ta iş yapamıyor ama işçilerde geçinemiyor
küçük esnaftan alışveriş yapan kim ? halk ! halkın cebinde para kalmazsa nasıl alışveriş yapıp para kazanacaklar düşün bakalım.
küçük esnaf %300 karla çalışıyor her türlü çalıştırır isguzarlik yapma
@nazimculha_2015 göccük esnafın kaç tanesi vergisini tam ödüyor?
@nazimculha_2015 Aynı performansı ev kiralarını/fiyatlarını yükselten, temel gıda ihiyaçlarının fiyatını yükseltenlere karşı da sergilemenizi bekliyoruz. 20 sene aç çalışsam da ev alamıyorum asgari ücretle, insan değil miyiz biz? Ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor.
İşinin başında dur kendin çalış elemana ihtiyaç kalmaz
İşte sırf bu yüzden iş yapamıyorsun,insanlar kazanmazsa ne harcıyacak.
@nazimculha_2015 Sanki küçük esnaf fiyatları sabit tutuyor. Asıl küçük esnaf sahtekar, en azından marketlerde fiyatlar beli.
sende gıt asgari ücret ile çalış o zaman olmaz mı ya sabır milyonları çalıştıran kazanıyor zaten
15 16 yaşlarında öğrenci çalıştır sonra nasıl edelim birde kazanmazsan eleman neden çalıştırıyorsn
Değerlendiriliyormuş daha neyi değerlendiriyorsunuz faizler zamlar herşey ortada 4 bin 250 TL ye siz geçinebiliyorsanız durmayın devam öyleyse
bir elemanim var olani zor oduyorum.
Çok akıllısın asgari ücrete zam demek hayatın şimdikinden kat kat pahalıya gelmesi demek
Yapsanız ne olur fazlasıyla alacaksınız
Ya yapılmasa ve ya Ecevit zamanında ki gibi maaşlar ödenemese ne yapacaksınız.Her şeye bir kılıf.
@fatih_akman_1985 ne zaman ödenmedi?

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