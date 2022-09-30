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BENZİN VE MOTORİN FİYATI GÜNCEL! 30 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar, indirim gelecek mi, ne zaman gelecek? Motorin kaç TL? 30 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları!

30.09.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, indirim beklentisi sonrası 30 Eylül 2022 Cuma günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatındaki düşüş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Bu durumun akaryakıt fiyatlarını yansıyıp yansımadığını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, 30 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL? İşte güncel motorin ve benzin fiyatları...

Benzin ve motorin fiyatlarına indirim gelecek mi, sorusunun yanıtını merak eden birçok kişi konuya ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Peki, 30 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL? İşte güncel motorin ve benzin fiyatları...

30 EYLÜL 2022 GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları brent petrol fiyatının 90 doların altına gerilemesi sonrası merak konusu oldu. Döviz fiyatlarındaki hareketlilik sonrası brent petrol ocak ayından bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Bu durum sonrası benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor.

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?
ABD ham petrolü bu haftaki düşüşünü sürdürüyor ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen gerilemenin ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatlarına indirim beklentisi oluştu. Fakat henüz benzin ve motorine indirim gelmedi.

BENZİNE NE ZAMAN İNDİRİM GELECEK?

BENZİNE NE ZAMAN İNDİRİM GELECEK?
Konuya ilişkin gelişme sonrası haberimiz eş zamanlı olarak yeni fiyatlarla güncellenecektir.

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI! 30 EYLÜL 2022 CUMA

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI! 30 EYLÜL 2022 CUMA
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN NE KADAR OLDU?

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN NE KADAR OLDU?
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL
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benzin motorin Benzin fiyatları Motorin fiyatları benzin indirim motorin indirim
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