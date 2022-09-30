BENZİN VE MOTORİN FİYATI GÜNCEL! 30 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar, indirim gelecek mi, ne zaman gelecek? Motorin kaç TL? 30 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatlarına indirim gelecek mi, sorusunun yanıtını merak eden birçok kişi konuya ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Peki, 30 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL? İşte güncel motorin ve benzin fiyatları...

30 EYLÜL 2022 GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları brent petrol fiyatının 90 doların altına gerilemesi sonrası merak konusu oldu. Döviz fiyatlarındaki hareketlilik sonrası brent petrol ocak ayından bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Bu durum sonrası benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor.

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ? ABD ham petrolü bu haftaki düşüşünü sürdürüyor ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen gerilemenin ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatlarına indirim beklentisi oluştu. Fakat henüz benzin ve motorine indirim gelmedi.

BENZİNE NE ZAMAN İNDİRİM GELECEK? Konuya ilişkin gelişme sonrası haberimiz eş zamanlı olarak yeni fiyatlarla güncellenecektir.

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI! 30 EYLÜL 2022 CUMA Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23 lira 7 kuruş

LPG: 10,62 – 11,07 TL