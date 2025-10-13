Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 13 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları! Zam veya indirim... Tabelada güncel fiyatlar

Benzin ve motorin fiyatları son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatları, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Benzin fiyatları ve motorin fiyatları araç sahiplerinin sürekli araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, benzin fiyatı ve motorin fiyatı 13 Ekim 2025 Pazartesi ne kadar? İşte tüm detaylar...

Milyonlarca araç sahibi "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Benzin fiyatı kaç TL", "Bugün motorin ne kadar?" ve "Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorularının cevabını araştırıyor.