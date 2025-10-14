FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 14 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları! Zam veya indirim...

Akaryakıt fiyatları son dakika... Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Araç sahipleri akaryakıt fiyatları ile ilgili yaşanan güncel fiyat değişikliklerini dikkatle takip ediyor. Fiyatlar, brent petrol, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmeler doğrultusunda farklılık gösterebiliyor. Peki, 14 Ekim 2025 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 14 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları! Zam veya indirim...
Hande Dağ

Benzin ve motorin fiyatları son dakika gelişmesi... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatları, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Benzin fiyatları ve motorin fiyatları araç sahiplerinin en çok araştırdığı konular arasında. Peki, benzin fiyatı ve motorin fiyatı 14 Ekim 2025 Salı ne kadar? İşte tüm detaylar...

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 14 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları! Zam veya indirim... 1

BUGÜN BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

Milyonlarca araç sahibi "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Benzin fiyatı kaç TL", "Bugün motorin ne kadar?" ve "Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorularının yanıtını merak ediyor.

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 14 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları! Zam veya indirim... 2

Peki, araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin, motorin ve akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik var mı?

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 14 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları! Zam veya indirim... 3

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.2
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.13
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.69
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.6
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.69
Gazyağı
44.72

14 EKİM 2025 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 14 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları! Zam veya indirim... G1

Geçtiğimiz günlerde benzine 1 lira 24 kuruş, motorine ise 1 lira 34 kuruş indirim gelmiş, söz konusu indirim akaryakıt fiyatlarına yansımıştı.

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 14 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları! Zam veya indirim... G2

Güncel olarak akaryakıt fiyatlarında benzin veya motorin için bir indirim ya da zam bulunmuyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 EKİM 2025 PAZARTESİ)

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 14 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları! Zam veya indirim... G3

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 14 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları! Zam veya indirim... G4

AVRUPA YAKASI 

  • Benzin litre fiyatı: 52.15 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.23 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.71 TL
Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 14 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları! Zam veya indirim... G5

ANADOLU YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 51.98 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.09 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Anahtar Kelimeler:
benzin LPG motorin Akaryakıt Benzin fiyatları Motorin fiyatları benzin zammı Motorin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı benzine zam lpg fiyatları motorin indirim lpg indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.