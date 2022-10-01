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BENZİNE ZAM MI GELECEK? Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL? 1 Ekim 2022 motorin ve benzin fiyatları!

01.10.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri sosyal medyada yer alan iddialar sonrası 1 Ekim 2022 Cumartesi günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyordu fakat indirim yapılmadığı gibi yeni bir zam için hazırlık yapıldığı iddia edildi. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar, zam mı gelecek? Motorin kaç TL? İşte 1 Ekim 2022 motorin ve benzin fiyatları...

Benzin fiyatı sosyal medyada yer alan iddialar sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi güncel akaryakıt fiyatları için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar, zam mı gelecek? Motorin kaç TL? 1 Ekim 2022 motorin ve benzin fiyatları ile konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

BENZİNE ZAM MI GELECEK?

Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları brent petrol fiyatının 90 doların altına gerilemesi sonrası merak konusu oldu. Döviz fiyatlarındaki hareketlilik sonrası brent petrol ocak ayından bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Bu durum sonrası benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyordu. Araç sahipleri benzin ve motorinde 5 TL indirim beklerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Motorine 1 lira 25 kuruş, benzine 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI! 1 EKİM 2022 CUMARTESİ

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI! 1 EKİM 2022 CUMARTESİ
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN KAÇ TL?

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN KAÇ TL?
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR?

İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR?
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 2 kuruş
LPG: 10,74 TL
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