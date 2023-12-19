‘Ellerinde ciddi şekilde güç var…’ Sıfır otomobilde fiyatlar liste fiyatının da altına düştü! 2023-2024 model fark etmiyor, Ocak sonrası yüzde 3 daha fazla…

Yılın ilk yarısında birçok nedenle yükselen sıfır otomobil fiyatları ekonomi yönetiminin attığı peş peşe adımların ardından, galerilerin liste fiyatları üzerinden 0 faizli kredi gibi birçok kampanyayı uygulamaya sokmasıyla düşmeye başladı. 2024 model araçların satışa sunulmasına sayılı günler kala ise, ellerinde kalan araç stoklarını tüketmek isteyen bayiler fiyatları düşürmek zorunda kaldı. Gelinen noktada yüzde sıfır otomobil liste fiyatlarında düşüş yüzde 25’i buldu.

Ancak stokta bulunan 2023 model araç fiyatlarının yılın ilk aylarında yükselişe geçeceği öngörülüyor. Döviz kuru ve diğer faktörlerde değişim olmadığı takdirde ise yeni yıl maliyetleriyle 2024 model araçların da ortalama yüzde 3 daha yüksek fiyatlara satışa sunulması bekleniyor.

"STOKLARI ERİTMEK İÇİN CİDDİ KAMPANYALAR YAPILDI"

Otomobil pazarındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Görkem Konu, “Ticaret Bakanlığımızın 6 ay 6 bin kilometreyle ilgili almış olduğu karardan sonra binicilerin sıfır araç satamaması, üç araçtan fazla satamaması kararı süreci tetikledi. Aynı zamanda bu karardan sonra otomotiv yatırım aracı olmaktan çıktı. Dolayısıyla vatandaş, yatırım amaçlı özellikle sıfır araç alımını durdurdu. Distribütörlerin de son dönemlerde elinde stok birikmiş oldu. Ve bu stokları eritmek için ciddi kampanyalar yapıldı. Şu an yüzde 20-25 oranlarında indirimlere gidilmiş oldu. Dolayısıyla bu hem sıfır araçta hem de ikinci elde fiyatların düşmesine sebep oldu. Şimdi 2023 bitiyor, 2024 yılı gelecek. 2023 stoklarının tükenmesi lazım. Tükenebilmesi için de indirimler gerekiyor. Bu indirimler yapılmış oldu" ifadelerini kullandı.

"DİSTRİBÜTÖRLERİN ELİNDE İNDİRİM YAPABİLME GÜCÜNÜN OLDUĞUNU ANLIYORUZ"

Daha önceki fiyat artışının nedenlerini açıklayan Görkem Konu, “Pandemi döneminde arz talep dengesizliği fiyatların yükselmesine sebep oldu. Aslında bütün dünyada, bütün sektörlerde fiyatları talep belirliyor. Talep çok oldukça; kar marjları da demek ki yüksek şekilde belirlenip, o şekilde satılmış. Bugün yapılan indirimlere baktığımız zaman da distribütörlerin elinde ciddi şekilde indirim yapabilme gücünün olduğunu anlıyoruz. Yani yüzde 20-25 indirimler, demek ki kar marjlarında ciddi fedakarlık yaparak şuan da normal maliyet rakamlarına araçları satıyorlar" dedi.

"STOKTAKİ ARAÇLAR BİTİNCE YENİ ARAÇLAR YENİ MALİYETLERLE GELECEK"

Görkem Konu, “Hem döviz aslında yükseldi 6 ay önceye göre baktığımız zaman. Onun dışında fiyatlarda bir düşme var. Yani baktığınızda aslında çift taraflı bir indirim var gibi duruyor. Bu tabii sadece bizim sektörde değil, genel olarak bütün sektörlerdeki durağanlıkla da alakalı. Şu an nakit kıymetli. O yüzden herkes nakite dönmeye çalışıyor. O yüzden dediğim gibi biriken stoklar tüketilmeye çalışılıyor. Şu anda da en dip rakamlardan satılıyor. 2024 yılında bu fiyatlar yükselecek. Stoktaki araçlar bitince yeni araçlar yeni maliyetlerle gelecek" şeklinde konuştu.

FİYATLARI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik de otomobil fiyatlarındaki beklentilere ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik konumu gereği fiyatlar üzerindeki değişimleri bugünden öngörmek çok mümkün değil. Döviz kurları başta olmak üzere pek çok parametreye bağlı bir seyir izleyen fiyatlar konusunda, tüketicilerin finansmana erişimi de büyük önem arz ediyor. Bununla birlikte araç bulunurluğunun geçtiğimiz döneme göre rahatlaması, ikinci el piyasasındaki talebi ve fiyatları da doğrudan etkileyecektir."

"YAKLAŞIK 2 AYDIR İNDİRİMLER SÖZ KONUSU"

Yetkili bayi satış müdürü İsmail Kayacan, “Ciddi anlamda 250 bin lira, 300 bin lira civarlarında araçlarımızda kampanya söz konusu. Tabii ki bunların hepsi stoklarla sınırlı. Yaklaşık 2 aydır indirimler söz konusu, malum sene sonlarında her zaman bir avantaj söz konusudur. Tabii bu hep böyle gidecek anlamına gelmiyor. Ocak ayından sonra fiyatların yine yukarıya doğru yükselmesini bekliyoruz. Stoklardaki araçlarda da bir fiyat artışı söz konusu olabilir, çünkü 2024 model dediğimiz araçlar ancak Şubat, Mart aylarında satışları başlar. Çünkü otomobillerin Ocak ayı üretimi olması lazım" dedi.



