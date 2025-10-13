FİNANS

Emekli promosyon arttı! 32 bin TL veriyorlar, zamla beraber... Banka 2025 güncel promosyon ödemeleri

Emekli promosyon son dakika! Emekliler banka emekli promosyonu kampanyalarını merakla araştırıyor. Banka emekli promosyon kampanyası için yapılan güncellemeler takip edilirken bankaların rekabeti de dikkat çekiyor. Buna göre güncel rakamlar belli oldu, artış ortaya çıktı. Peki, banka promosyonları ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Emekli promosyon en yüksek ne kadar? İşte Yapı Kredi, Ziraat, Akbank, Garanti, QNB, İş Bankası, banka banka son durum...

Emekli promosyonu 2025 ne kadar oldu? Emekli promosyon ekim 2025 itibarıyla ne kadar? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? Bankaların emeklilere sunduğu emekli promosyon kampanyası yakından takip ediliyor. Emekli maaşı olan milyonlarca emekli için promosyonlar önemli bir gelir kalemi olarak görülürken bankalar tarafından promosyon kampanyalarında güncellemeler yapılabiliyor. Kampanyalar ve emekli promosyon ücretleri bankadan bankaya değişirken son güncel rakamlar da ortaya çıktı. Maaşını taşıyan emeklilere farklı imkanlar da olabiliyor. Buna göre tutar değişebiliyor. Bankalar her geçen gün güncel promosyon ödemeleri rakamlarını yükseltirken maaşa göre promosyonun yanı sıra ekstra ödül ve ödemeler de yapılabiliyor. İşte banka promosyonları ve emekli promosyon 2025 son durum...

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKA HANGİSİ?

Temmuz itibarıyla emekli maaşı zammının belli olmasıyla bankalarca emeklilere sunulan emekli promosyon ücretleri de farklılaştı. Son duruma göre emekli promosyonu ödemeleri için bankalar arası rekabet arttı. Bankalar dönem dönem promosyon ücretlerinde artış yapabiliyor.

Son olarak birden fazla banka promosyonda 30 bin TL ve üzerindeki rakamları görmeye başladı. Fakat promosyon ödemelerinde tutarlar bankadan bankaya göre değişiyor. Dolayısıyla güncel rakamları araştırmak ve bu konuda bankadan bilgi almak önemli.

Banka emekli promosyonu için emeklilere nakit ödemelerin yanı sıra, çeşitli koşullar sağlandığı takdirde, aidatsız kredi kartı, düşük faizli kredi, otomatik ödeme talimatına çeşitli ödüller gibi fırsatlar da sunulabiliyor. Farklı koşullar sağlandığı takdirde promosyon tutarına ek ödüller de olabiliyor.

BANKA EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI İNCELENMELİ

Tüm bunlar bankadan bankaya değişkenlik gösterdiği için emeklilerin banka seçimi yaparken bankaların sunduğu kampanyaları dikkatli şekilde incelemesinde yarar var. Öte yandan promosyon ödemeleri de belirli koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Peki, bankalar ne kadar promosyon veriyor?

BANKA EMEKLİ PROMOSYON EKİM 2025

İşte bankaların güncellenen emekli promosyon Ekim 2025 tutarları...

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşınızı bankadan alanlara, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuluyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül sunuluyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.

