Emekli promosyon değişiyor '32 bin TL' Rakam arttıkça arttı! Bankaların 2025 güncel promosyon ödemeleri

Emekli promosyonu son dakika! Emekliler banka emekli promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankaların promosyon kampanyalarındaki güncellemeleri araştırılıyor. Bankalarda yarış kızışırken güncel rakamlar belli oldu, rekabetle rakam yükseldikçe yükseldi. Peki, banka promosyonları ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Emekli promosyon en yüksek ne kadar? İşte Yapı Kredi, Ziraat, Akbank, Garanti, QNB, İş Bankası, banka banka son durum...

Hande Dağ

Emekli promosyonu 2025 ne kadar? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? Bankaların emeklilere sunduğu emekli promosyon kampanyası merakla araştırılıyor. Emekliler için önemli bir gelir kalemi olarak kabul edilen promosyonlar için, bankaların promosyon kampanyalarında yaptığı güncellemeler araştırılırken rakamlar ve kampanyalar bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Maaşını taşıyan emeklilere farklı olanaklar da sunulabiliyor. İşte banka promosyonları ve emekli promosyon 2025 son durum...

Emekli promosyon değişiyor 32 bin TL Rakam arttıkça arttı! Bankaların 2025 güncel promosyon ödemeleri 1

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKA HANGİSİ?

Temmuz zamlı emekli maaşlarının belli olmasıyla birlikte bankalar tarafından emeklilere sunulan emekli promosyon ücretleri güncellendi. Dolayısıyla emekli promosyonu ödemeleri için bankalar arası yarış da kızışıyor. Bankalar dönem dönem promosyon ücretlerinde artışa gidebiliyor.

Emekli promosyon değişiyor 32 bin TL Rakam arttıkça arttı! Bankaların 2025 güncel promosyon ödemeleri 2

Banka emekli promosyonunda emeklilere nakit ödemelere ek olarak, çeşitli koşulları sağladıklarında, aidatsız kredi kartı, düşük faizli kredi, otomatik ödeme talimatına çeşitli ödüller gibi fırsatlar da bulunabiliyor. Farklı koşullar sağlandığında promosyon tutarına ek ödüller de olabiliyor. Fakat bunlar bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. O nedenle emeklilerin banka seçimi yaparken bankaların sunduğu kampanyaları dikkatle incelemesinde fayda var. Diğer yandan promosyon ödemeleri de belirli koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Peki, bankalar ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyon değişiyor 32 bin TL Rakam arttıkça arttı! Bankaların 2025 güncel promosyon ödemeleri 3

BANKA EMEKLİ PROMOSYON 2025

Emekli promosyon değişiyor '32 bin TL' Rakam arttıkça arttı! Bankaların 2025 güncel promosyon ödemeleri G1

İşte bankaların güncellenen promosyon tutarları...

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli promosyon değişiyor '32 bin TL' Rakam arttıkça arttı! Bankaların 2025 güncel promosyon ödemeleri G2

Emekli maaşınızı bankadan alanlara, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuluyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli promosyon değişiyor '32 bin TL' Rakam arttıkça arttı! Bankaların 2025 güncel promosyon ödemeleri G3

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül sunuluyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli promosyon değişiyor '32 bin TL' Rakam arttıkça arttı! Bankaların 2025 güncel promosyon ödemeleri G4

SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli promosyon değişiyor '32 bin TL' Rakam arttıkça arttı! Bankaların 2025 güncel promosyon ödemeleri G5

12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.

