Emekliye zamlı maaş ödemesi! Yüzde 24,73’lük zam hesaplara geçiyor! Emekli ek ödeme tarihi için gözler SGK’da (4A, 4B, 4C Temmuz 2024 maaş takvimi)

6 aylık enflasyon farkı sonrasında 4a, 4b ve 4c emekli maaş zammı 16 milyon kişi için netleşmişti. Yalnızca 10 bin TL emekli maaşı alanlar için düzenleme yapılması beklenirken SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaş ödeme tarihleri de geldi. Yarın hesaplara geçmeye başlıyor!
MYNET FİNANS
Haziran ayı enflasyonu sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 27,73, memur emekli zammı da yüzde 19,31 olarak netleşmişti. Bu kapsamda Bağ-Kur esnaf emekli maaşı 10.178 TL’den 12.695 TL’ye, Bağ-Kur tarım emekli maaşı 8.089 TL’den -10.089 TL’ye, 2000 öncesi SSK emekli maaşı 11.367 TL’den 14.178 TL’ye ve SSK 2000 sonrası emekli maaşı da 7.047’den 8.789 TL’ye yükselmişti. En düşük memur emekli maaşı da 14.740 TL’den 17.586 TL’ye çıktı.
Şimdi tüm gözler Temmuz 2024 emekli maaş ödeme tarihlerine çevrildi. Milyonlar için zamlı ödemeler yarın itibarıyla hesaplara geçiyor. Bağ-Kur emeklileri ise 25 Temmuz’da ödemelerini alacak.
Emekli Sandığı emeklileri bu ayki maaşlarını ayın 1’inde zamsız olarak almıştı. Memurlar dün itibarıyla zamlı aylıklarını almaya başlarken, memur emeklileri Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıklayacağı ek ödeme takvimini bekliyor. Takvimin ise ay bitmeden duyurulması bekleniyor.
En düşük emekli maaşının yükseltilmesi sonrası belirlenecek rakamın altında kalan maaşlar için de ek bir ödeme gerçekleştirilecek. En düşük aylığın 12 bin TL civarında olması tahmin edilirken, bu rakamın altında kalan aylıklar için de ek ödeme takvimi SGK tarafından açıklanacak.
• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde
• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında
• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
• Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
• Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
• Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
• Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
• Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
• Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
• Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
• Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
• Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
• Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
• Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
• Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
• Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
• Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
• Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde maaşlarını alırlar.
• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL – 63.946 TL
• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL – 56.598 TL
• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL – 22.210 TL
• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL – 17.388 TL
• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL – 26.338 TL
• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL – 37.289 TL
• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL – 26.338 TL
• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL – 26.338 TL
• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL – 26.338 TL
• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL – 26.372 TL
• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL – 18.934 TL
• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL – 38.926 TL
• PROFESÖR 1/4 38.324 TL - 46.122 TL
• İMAM HATİP 22.076 TL - 26.568 TL
• AVUKAT 1/4 22.076 TL - 26.568 TL