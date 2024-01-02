Memur zammı maaş tablosu! Yeni yılda polis, öğretmen, hemşire, şube müdürü, doktor, avukat zamlı maaşları... Tek tek hesaplandı, yeni maaş listesi ortaya çıktı

2024 memur zammı açıklandı mı? Milyonlarca çalışan bu sorunun yanıtına kilitlenmiş durumda. Yeni yılın ilk günlerinde 6 milyon memur ve emekliyi yeni maaş zammı heyecanı sarmış durumda. Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zam kararının ardından tüm gözler 3 Ocak'ta (yarın) açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerine ve ardından netleşecek 2023 yıllık enflasyonuna çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 2023 yılının son enflasyon verilerinin ardından 2024 memur ve emekli maaş zammı da netleşecek. Kamuda çalışan milyonlara kişi memur zammına adeta kilitlenirken, "Polis, öğretmen, hemşire, şube müdürü, doktor, avukat 2024 zamlı maaşları ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cedet Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından 2024 memur zammı için beklentiler artarken, zam oranı olarak ise o rakam öne çıkıyor. İşte 2024 memur zammı ve yeni maaşlarla ilgili tüm detaylar...



