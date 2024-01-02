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Memur zammı maaş tablosu! Yeni yılda polis, öğretmen, hemşire, şube müdürü, doktor, avukat zamlı maaşları... Tek tek hesaplandı, yeni maaş listesi ortaya çıktı

02.01.2024 15:14 | Son Güncelleme:
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Memur zammı maaş tablosu için kritik gün geldi çattı. Milyonlarca memur yeni yıldaki zamlı maaşlarını öğrenmek için adeta geri sayıma geçti. 3 Ocak (yarın) TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri sonrası 2024 memur zammı da netleşmiş olacak. Peki yeni yılda polis, öğretmen, hemşire, şube müdürü, doktor, avukat zamlı maaşları ne kadar olacak? Açıklanması beklenen muhtemel rakamlara göre 2024 memur maaşları tek tek hesaplanırken; yeni maaş listesi de ortaya çıktı.

2024 memur zammı açıklandı mı? Milyonlarca çalışan bu sorunun yanıtına kilitlenmiş durumda. Yeni yılın ilk günlerinde 6 milyon memur ve emekliyi yeni maaş zammı heyecanı sarmış durumda. Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zam kararının ardından tüm gözler 3 Ocak'ta (yarın) açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerine ve ardından netleşecek 2023 yıllık enflasyonuna çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 2023 yılının son enflasyon verilerinin ardından 2024 memur ve emekli maaş zammı da netleşecek. Kamuda çalışan milyonlara kişi memur zammına adeta kilitlenirken, "Polis, öğretmen, hemşire, şube müdürü, doktor, avukat 2024 zamlı maaşları ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cedet Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından 2024 memur zammı için beklentiler artarken, zam oranı olarak ise o rakam öne çıkıyor. İşte 2024 memur zammı ve yeni maaşlarla ilgili tüm detaylar...


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MEMUR ZAMMI 2024'TE YÜZDE 50 Mİ OLACAK?

MEMUR ZAMMI 2024'TE YÜZDE 50 Mİ OLACAK?

Yeni yılda asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zam sonrası polis, öğretmen, hemşire, şube müdürü, doktor, avukat, araştırma görevlisi olarak çalışan milyonlarca kamu çalışanı 2024 memur zammı hesaplarını yapmaya başladı. Memur maaşları için masada yüzde 50'lik zam oranı var.

2024 ORTALAMA MEMUR MAAŞI 37 BİN OLACAK

2024 ORTALAMA MEMUR MAAŞI 37 BİN OLACAK

2023 Temmuz ayında yüzde 17,55 ve 8 bin 77 TL seyyanen zam ile maaşları 25 bin TL'yi aşan memurlar, Ocak 2024 itibariyle enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak. Yeni yıldaki zamlarla birlikte memur maaşının ortalama 37 bin TL civarında olması bekleniyor.

GÖZLER SAAT 10.00'DA OLACAK

GÖZLER SAAT 10.00'DA OLACAK

Yarın saat 10.00'da TÜİK'in açıklayacağı zam oranı sonrası Ocak-Haziran dönemi memur zammıiçin enflasyon farkı da netleşecek. Yaklaşık 4 milyon memur 2024 zamlı maaşlarını öğrenecek.

Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2023 enflasyon yüzde 65,39 olarak açıklanırken; 6 aylık enflasyon farkının yüzde 30 olması bekleniyor. Yüzde 15'lik toplu sözleşme farkının da hesaba katılmasıyla 2024 memur zammı yüzde 49'u buluyor.

2024 ZAMLI MEMUR MAAŞ TABLOSU

2024 ZAMLI MEMUR MAAŞ TABLOSU

Yüzde 49'luk zam beklentisine göre 2024 memur zammıyla yeni maaşlar şöyle oluştu;

Lisans mezunu şube müdürü (1/4) 32.451 TL’den 48.556,43 TL’ye çıkacak.

Lisans mezunu memur maaşı 22.938 TL iken yüzde 49,63 zam ile 34.322,13 TL’ye çıkacak.

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Memur memur maaşı Zam
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