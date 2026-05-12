Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişiyor. Son olarak akaryakıtta bir zam geldi. Peki, zam hangi ürünlerde? 12 Mayıs 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

Hande Dağ
Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Peki, bugün motorine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 12 Mayıs 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 12 Mayıs 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE ZAM GELDİ

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam geldi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (12 MAYIS 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.88 TL
Motorin: 67.37 TL
LPG: 33.89 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 63.73 TL
Motorin: 67.25 TL
LPG: 33.29 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.83 TL
Motorin: 68.49 TL
LPG: 33.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.11 TL
Motorin: 68.76 TL
LPG: 33.69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
67.37
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.86
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.58
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.55
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.12
Gazyağı
73.76
