Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Peki, bugün motorine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 12 Mayıs 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 12 Mayıs 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...
Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam geldi.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 63.88 TL
Motorin: 67.37 TL
LPG: 33.89 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 63.73 TL
Motorin: 67.25 TL
LPG: 33.29 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.83 TL
Motorin: 68.49 TL
LPG: 33.87 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.11 TL
Motorin: 68.76 TL
LPG: 33.69 TL
