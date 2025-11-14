FİNANS

Merkez Bankası açıkladı! 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı: Memur ve emekli için yeni zam tablosu ortaya çıktı!

Memur ve emekli Ocak ayında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini revize etmesinin ardından maaş beklentileri de değişmişti. Bugün ise Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'ni yayımladı. Yayımlanan ankete göre milyonlarca memur ve emekli için zam tablosu da oluşmaya başladı. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

SSK, Bağ-Kur, memur ve emeklisi yeni yılda ne kadar zam alacağını araştırmaya başladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü değiştirdiklerini açıklamasının ardından maaş tabloları için de yeni senaryolar oluştu. Peki, memur ve emekli yeni yılda ne kadar zam alacak?

PİYASA KATILIMCILAR ANKETİ AÇIKLANDI

Merkez Bankası açıkladı! 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı: Memur ve emekli için yeni zam tablosu ortaya çıktı! G1

Bugün piyasalar için kritik öneme sahip olan Piyasa Katılımcılar Anketi yayımlandı. 68 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette yıl sonu enflasyon beklentisş geçen ay olduğu gibi yeniden yukarı yönlü revize edildi. Buna göre yıl sonu enflasyonu için bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 iken, bu anket döneminde yüzde 32,20 oldu.

MHP'DEN ZAM AÇIKLAMASI!

Merkez Bankası açıkladı! 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı: Memur ve emekli için yeni zam tablosu ortaya çıktı! G2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Emekli ve kamu çalışanlarının aylıklarına Ocak ayında yapılacak artışta, bütçe imkânları çerçevesinde ilave refah payı verilmesi uygun olacaktır" dedi. Cumhur İttifakı ortaklarından biri olan MHP'den bu teklifin gelmesi büyük yankı uyandırdı.

Merkez Bankası açıkladı! 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı: Memur ve emekli için yeni zam tablosu ortaya çıktı! G3

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, 4 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-kur emeklisi yüzde 10,25 zammı hakkederken; memur ve memur emeklisi yoplu sözleşme ile beraber yüzde 16,55 oranında zammı haketmişti.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Merkez Bankası açıkladı! 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı: Memur ve emekli için yeni zam tablosu ortaya çıktı! G4

Milyonlarca çalışan ve emekli için ise yeni zam tablosu oluşmaya başladı. Kasım ayı için yüzde yüzde 1,59 oranında enflasyon beklentisi varken Aralık ayı için ise yüzde 1,16 olarak beklentiler belirlendi.

Merkez Bankası açıkladı! 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı: Memur ve emekli için yeni zam tablosu ortaya çıktı! G5

Piyasa katılımcılar anketinin beklentilerine göre ise 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı. Böylece, memur ve emekli için yeni zam tablosu da oluşmaya başladı.

