Merkez Bankası açıkladı! 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı: Memur ve emekli için yeni zam tablosu ortaya çıktı!

PİYASA KATILIMCILAR ANKETİ AÇIKLANDI

Bugün piyasalar için kritik öneme sahip olan Piyasa Katılımcılar Anketi yayımlandı. 68 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette yıl sonu enflasyon beklentisş geçen ay olduğu gibi yeniden yukarı yönlü revize edildi. Buna göre yıl sonu enflasyonu için bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 iken, bu anket döneminde yüzde 32,20 oldu.