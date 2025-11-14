FİNANS

Beklenen anket açıklandı! Piyasanın enflasyon, dolar ve faiz beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'nin kasım ayı sonuçlarını yayımladı. Böylece dolar, enflasyon, büyüme ve faiz için yeni beklentiler belli oldu. İşte 68 katılımcı ile gerçekleştirilen kritik anketin sonuçları...

Ezgi Sivritepe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi’nin Kasım 2025 dönemine ait sonuçlarını yayımladı.
2025 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ!

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 iken, bu anket döneminde yüzde 32,20 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,26 iken, bu anket döneminde yüzde 23,49 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,36 iken, bu anket döneminde yüzde 17,69 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,15 iken, bu anket döneminde yüzde 39,35 oldu.

Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 38,28 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,56TL iken, bu anket döneminde 43,42 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 49,75 TL iken, bu anket döneminde 50,62 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ NE OLDU?

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,8 olarak gerçekleşmiştir.

