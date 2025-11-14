SGK borcu, trafik cezası, vergi, harç... Faiz indirimi geldi: Kamuya ödemesi olan herkesi ilgilendiriyor!

Kamuya borcu olanlar için dün önemli bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kamu alacaklarında aylık gecikme faizi bugünden itibaren yüzde 4,5 den 3,7'ye indirildi. Kamu borcunu taksitlendirmek isteyenler için de faiz geriledi.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Yaşanan gelişme sonrası kamuya borcu olanlar araştırmalara başladı. SGK Uzmanı Hakan Özger, HaberTürk canlı yayınında Resmi Gazete'de yayımlanan kararı değerlendirdi. Özger, "Vergi, SGK, diğer harçlar dediğimiz tüm kamuya olan harçlarımız, trafik cezaları dahil bunların tümünü kapsıyor. 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulu kanununa göre de bunlarla ilgili oransal bazlı bir değişiklik geldi. Diğer muhatapta kamuya borcu olan bütün vatandaşlarımızı, bağlıyor. Kamuya borcu olanların borç yükünü biraz daha hafifletmek adına bu adım atıldı" dedi.

KAMU BORCUNDA YENİ BİR DÖNEM Mİ BAŞLAYACAK?

Geçmiş borçlar mı yoksa yeni bir dönem mi geldi sorusuna ilişkin ise Özger, şu şekilde yanıt verdi:



"Şu an birçok piyasada vatandaşlarımızın kamuya borcu var, birçok kişinin de gözü kulağı burada. Toplumda da bunları duyuyoruz. Şu an tahsil kabiliyeti yüksek olan devlet kurumlarımız var. Bunlar gerek banka, haciz vesaire bu tarz noktalarda tahsil kabiliyetleriyle vatandaşlarımızdan tahsilatlarını yapmaya çalışıyor. Bu şu an için herhangi bir af, herhangi bir yapılandırma söz konusu değil. Zaten bu konu konuşulurken tam Sayın Maliye Bakanı bu konunun şu an gündemde olmadığını belirtti. Fakat vatandaşların borçlarını biraz daha ödeyebilecek totalde de yıllık bazda %10 daha indirimli bir yapı gelmiş oldu. Bugüne kadar isteğe bağlı borcunu yapılandırıp ilgili kurumundan, kamuya yol olan vergi dairesinden, SGK'dan bu yapmış olduğu borçlandırmada diyelim ki bir yıllık taksit yaptı ve bu 2 ay önce başladı. 2 ay önceki borcunu kapsamıyor. Bu yürürlüğe girdiği andan itibaren 13 Kasım itibarıyla bundan sonraki taksitleri yapılandırmış olduğu taksitlerinde de borçlarında indirim olacak. Yani yapılandırma veya taksitlendirme yapanlar da bu indirimden yararlanacaklar"