MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2024 yılbaşı çekilişinde kazanan numaralar belli oluyor! 400 Milyonluk büyük ikramiye için geri sayım! İşte sıralı tam liste...

2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları açıklanmaya başlandı. Heyecanlı bekleyiş, 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaraların belirlenmesiyle sona erecek. Yılbaşı çekilişi için Milli Piyango Bileti satın alan vatandaşlar "400 Milyon TL'lik büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? 40 milyon, 4 milyon, 1 milyon ve 750 bin TL kazanan biletler neler?" sorularına yanıt ararken, anlık olarak Milli Piyango Yılbaşı sonuçları sorgulama ekranını takip ediyor. İkramiye kazanıp kazanmadığını merak edenler, "2024 Mili Piyango YIlbaşı Çekiliş Sonuçları tam listesine bakıyor. Peki 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde kazanan bilet numaraları neler? İşte MPİ 2024 Yılbaşı Çekiliş Sonuçlarına göre kazanan biletler, sıralı tam liste...

2024 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU VE ONLINE BİLET SORUGULAMA EKRANI

Yılbaşı gecesi yapılacak çekiliş ile 2024 Milli Piyango Sonuçları belli oluyor. Küçük ikramiyelerle başlayan çekiliş, 2024'e girerken büyük ikramiye ve amorti sonuçları ile bitecek. Her yıl olduğu gibi 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi de canlı yayınlanıyor. Milli Piyango Sonuçları, 2024 Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı Mynet'te anbean da yer alıyor. Yılbaşı gecesi ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyenler bilet numaralarını yazarak sonuçları öğrenebiliyor.

2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

800 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

72, 02, 48, 12, 61, 46, 57

1200 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

030,804,880,970,599,971,752,308,196,520,912,816,974,650,720,772,464,296,316,367

3000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0287, 0402, 0569, 0816, 0911, 0917, 1283, 1327, 2061, 2369, 3301, 3619, 3945, 4012 4470, 4529, 4863, 4897, 5011, 5169, 5209, 5305, 5380, 5645, 6603, 6780, 7080, 7128 7359, 8503, 8518, 8845, 8921, 9030, 9179, 9318, 9590, 9656, 9695, 9813

5000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

96455, 67474, 98329, 93354, 55189, 47201, 35275, 90831, 13035, 38615, 85531, 05103, 01169, 23469, 51789, 33600, 23128, 10273, 20728, 07232, 23615, 52538, 62286, 98772, 18342

8 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

65753, 096648, 739479, 862806, 311352, 092650, 785199, 076655, 556952, 516329, 182947, 871078, 572727, 186505, 138290, 216636, 011199, 690985, 627870, 109639, 417699, 764294, 480799, 984051, 693550, 429354, 280448, 110056, 611720, 589865, 368105, 520923, 076361, 112388, 828838, 352133, 152891, 811890, 833301, 452686, 778656, 572972, 668449, 304311, 364618, 100728, 541313, 007418, 251955, 970191, 807403



