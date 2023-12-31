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  4. MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2024 yılbaşı çekilişinde kazanan numaralar belli oluyor! 400 Milyonluk büyük ikramiye için geri sayım! İşte sıralı tam liste...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2024 yılbaşı çekilişinde kazanan numaralar belli oluyor! 400 Milyonluk büyük ikramiye için geri sayım! İşte sıralı tam liste...

31.12.2023 19:10 | Son Güncelleme:
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2024 Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları belli oldu. Heyecanlı bekleyiş sona erdi, 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin dağıtılacağı çekişte kazanan numaralar açıklanmaya başladı. 40 milyon, 4 milyon, 1 milyon ve 750 bin TL gibi ikramiyelerin dağıtıldığı yılbaşı çekilişinde ikramiye kazanan numaralar belli oldu. Biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini merak edenler 2024 Milli Piyango Yılbaşı sonuçları sorgulama ekranına hücum etti. İşte 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde kazanan numaralar...

2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları açıklanmaya başlandı. Heyecanlı bekleyiş, 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaraların belirlenmesiyle sona erecek. Yılbaşı çekilişi için Milli Piyango Bileti satın alan vatandaşlar "400 Milyon TL'lik büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? 40 milyon, 4 milyon, 1 milyon ve 750 bin TL kazanan biletler neler?" sorularına yanıt ararken, anlık olarak Milli Piyango Yılbaşı sonuçları sorgulama ekranını takip ediyor. İkramiye kazanıp kazanmadığını merak edenler, "2024 Mili Piyango YIlbaşı Çekiliş Sonuçları tam listesine bakıyor. Peki 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde kazanan bilet numaraları neler? İşte MPİ 2024 Yılbaşı Çekiliş Sonuçlarına göre kazanan biletler, sıralı tam liste...

2024 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU VE ONLINE BİLET SORUGULAMA EKRANI

Yılbaşı gecesi yapılacak çekiliş ile 2024 Milli Piyango Sonuçları belli oluyor. Küçük ikramiyelerle başlayan çekiliş, 2024'e girerken büyük ikramiye ve amorti sonuçları ile bitecek. Her yıl olduğu gibi 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi de canlı yayınlanıyor. Milli Piyango Sonuçları, 2024 Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı Mynet'te anbean da yer alıyor. Yılbaşı gecesi ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyenler bilet numaralarını yazarak sonuçları öğrenebiliyor.

2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4 (9)

800 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

72, 02, 48, 12, 61, 46, 57

1200 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

030,804,880,970,599,971,752,308,196,520,912,816,974,650,720,772,464,296,316,367

3000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0287, 0402, 0569, 0816, 0911, 0917, 1283, 1327, 2061, 2369, 3301, 3619, 3945, 4012 4470, 4529, 4863, 4897, 5011, 5169, 5209, 5305, 5380, 5645, 6603, 6780, 7080, 7128 7359, 8503, 8518, 8845, 8921, 9030, 9179, 9318, 9590, 9656, 9695, 9813

5000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

96455, 67474, 98329, 93354, 55189, 47201, 35275, 90831, 13035, 38615, 85531, 05103, 01169, 23469, 51789, 33600, 23128, 10273, 20728, 07232, 23615, 52538, 62286, 98772, 18342

8 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

65753, 096648, 739479, 862806, 311352, 092650, 785199, 076655, 556952, 516329, 182947, 871078, 572727, 186505, 138290, 216636, 011199, 690985, 627870, 109639, 417699, 764294, 480799, 984051, 693550, 429354, 280448, 110056, 611720, 589865, 368105, 520923, 076361, 112388, 828838, 352133, 152891, 811890, 833301, 452686, 778656, 572972, 668449, 304311, 364618, 100728, 541313, 007418, 251955, 970191, 807403

Keşfet

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYELERİ BU YIL NE KADAR?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYELERİ BU YIL NE KADAR?

2024 Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçlarıyla 400 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanında bu yıl 40 Milyon TL, 4 Milyon TL, 1 Milyon TL, 750 Bin TL, 75 Bin TL, 30 Bin TL, 15 Bin TL, 8 Bin TL, 5 Bin TL, 3 Bin TL, Bin 200 TL, 800 TL, 400 TL ve amorti kazanan numaralar da belli olacak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?

YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?

bu YIL Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR KAZANDIRIR?

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR KAZANDIRIR?

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

YILBAŞI İKRAMİYESİNDE AMORTİ NEDİR?

YILBAŞI İKRAMİYESİNDE AMORTİ NEDİR?

2024 Yılbaşı Çekişlişi için Milli Piyango bileti alanlar bir yandan da 'amorti' sonuçlarını merak ediyor. Kısaca biletin son rakamına isabet eden ikramiye olarak ifade edilen amaorti, her Milli Piyango çekilişinde 2 adet olarak belirleniyor. Amorti 0-1-2-3-4 rakamlarından 1 adet ve 5-6-7-8-9 rakamlarından 1 adet olmak üzere toplamda 2 adet tespit edilir.

2024 MPİ YILBAŞI İKRAMİYESİ AMORTİ NE KADAR?

2024 MPİ YILBAŞI İKRAMİYESİ AMORTİ NE KADAR?

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişinde biletine amorti isabet eden kişiler '2024 amorti kaç para, kaç TL?' sorusuna yanıt arıyor. Amorti kısaca bilete ödenen tutarın iadesi olarak ifade edilebilir. Örnek olarak çeyrek bilete amorti isabet ederse bilet sahibi 100 TL, yarım bilete amorti isabet ederse bilet sahibi 200 TL ve tam bilete amorti isabet ederse bilet sahibi 400 TL kazanacak. Eğer bir bilete hem amorti hem daha yüksek bir ikramiye isabet ederse daha yüksek olan ikramiyenin ödemesi yapılır. Örnek olarak tam biletinize 5000 TL ve amorti çıktığı göz önüne alınırsa 5000 TL’yi alırsınız.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango milli piyango sonuçları
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