Son dakika: 3600 ek göstergenin çıkacağı tarih belli oldu! İşte milyonlarca memur ve emeklinin merak ettiği o taslak metni...

Son dakika: 3600 ek gösterge ile milyonlarca çalışan kalem kağıdı hazır ederek hesap yapmaya başladı. Memur ile emeklilerin maaşlarına zam, ikramiyelerine artış yapacak ek gösterge düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin detayları mayıs ayı sonunda açıklayacağını ifade ederken, masanın diğer ucundaki taraf Memur-Sen ise bütün kamu çalışanlarının 3600 ek göstergeye tabi tutulmasını talep etti.

Son dönemece girilen 3600 ek gösterge süreci için kritik bir gelişme yaşandı. Sabah’tan Faruk Erdem’in ulaştığı 3600 ek gösterge taslağı ile milyonlarca kişinin beklediği düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih de belli oldu.

15 OCAK 2023'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Habere göre, taslakta yer alan 4. Madde ile ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak. Ayrıca yansıtma oranı da müzakereler sonucunda belirlenecek.