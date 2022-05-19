FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: 3600 ek göstergenin çıkacağı tarih belli oldu! İşte milyonlarca memur ve emeklinin merak ettiği o taslak metni...

Son dakika: 3600 ek göstergenin çıkacağı tarih belli oldu! İşte milyonlarca memur ve emeklinin merak ettiği o taslak metni...

19.05.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 3600 ek gösterge ile milyonlarca memur ve emekli maaşlarına gelecek zamları merak ederken son dakika gelişmesi yaşandı. 3600 ek göstergenin 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacağı iddia edilirken, ek gösterge taslağı da ortaya çıktı. İşte 3600 ek gösterge için son dakika haberinin detayları...

Son dakika: 3600 ek gösterge ile milyonlarca çalışan kalem kağıdı hazır ederek hesap yapmaya başladı. Memur ile emeklilerin maaşlarına zam, ikramiyelerine artış yapacak ek gösterge düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin detayları mayıs ayı sonunda açıklayacağını ifade ederken, masanın diğer ucundaki taraf Memur-Sen ise bütün kamu çalışanlarının 3600 ek göstergeye tabi tutulmasını talep etti.

Maaşa 1450, ikramiyeye 43 bin 500 lira ek! 3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayıMaaşa 1450, ikramiyeye 43 bin 500 lira ek! 3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

Son dönemece girilen 3600 ek gösterge süreci için kritik bir gelişme yaşandı. Sabah’tan Faruk Erdem’in ulaştığı 3600 ek gösterge taslağı ile milyonlarca kişinin beklediği düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih de belli oldu.

Son dakika: Tüm memurları ilgilendiriyor! 3600 ek göstergede flaş talep! Eğer kabul edilirse...Son dakika: Tüm memurları ilgilendiriyor! 3600 ek göstergede flaş talep! Eğer kabul edilirse...

15 OCAK 2023'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Habere göre, taslakta yer alan 4. Madde ile ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak. Ayrıca yansıtma oranı da müzakereler sonucunda belirlenecek.

İşte 3600 ek gösterge taslağı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
tüm memurları kapsasın ayrımcılık olmazsın
Dikkatimi çeken bir durum Aynı İşi ve Hizmeti yapan (az sayıda olmalarına rağmen) GÖSTERGE DEĞİŞİKLİĞİNDEN YARARLANDIRILMAMALARI çok üzüntü verici bır durum arz etmektedir.

En Çok Okunan Haberler

Hastane çıkışı konuşmakta güçlük çekti

Hastane çıkışı konuşmakta güçlük çekti

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Hükümetten konut fiyatlarını düşürecek hamle!

Hükümetten konut fiyatlarını düşürecek hamle!

Dev bankadan altın için yeni tahmin

Dev bankadan altın için yeni tahmin

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.