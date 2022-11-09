Son dakika: Emekliler ve çalışanlar dikkat! Maaş promosyonlarında ‘vergi’ bilmecesi: Kesinti yok ama…

Son dakika: Emekli maaş promosyon rakamlar kamu bankalarında 5, özel bankalarda 10 bin liraya kadar yükselirken, çalışanların promosyonlarında ise rekor 200 bin lira ile Türk Hava Yolları’na ait oldu. Emekliler için normal süresi 31 Ağustos olarak belirlenen promosyon ödemelerinde süre, yoğun ilgi nedeniyle bazı bankalar tarafından yıl sonuna kadar üçüncü kez uzatılmış durumda. Promosyon ödemelerinde rakam arttıkça, söz konusu ödemenin vergi mevzuatı karşısındaki durumu tartışma konusu haline geldi. Peki maaş promosyonlarında gelir vergisi, damga vergisi ve veraset ve intikal vergisi var mı? İşte maaş promosyonlarına ilişkin son dakika haberinin detayları…
Emekli maaş promosyon ödemeleri için bankaların Temmuz ayında başlattığı yarış Kasım ayına gelinmesiyle de devam ediyor. Birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini yıl sonuna kadar uzatmış durumda. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) son aldığı kararla başta Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank olmak üzere tüm kamu bankalarında emekli promosyon rakamları 5 bin liraya kadar yükseltildi. Özel bankalarda ise bu tutar 10 bin lirayı bulabiliyor. Çalışanların promosyonlarında ise 42 bin liralık rekor promosyonu THY’nin kararı yerinden etti. THY çalışanlarına 200 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu. Ancak bankadan promosyon alanların elde ettiği gelirin vergisi merak konusu olmuştu. Dünya Gazetesi Yazarı Denetçi Ahmet Arslan konuya ilişkin kafa karışıklığı yapan konuya açıklık getirdi.
Bankalar tarafından direkt olarak emeklilere ödediği promosyonlar için gelir vergisi veya Veraset ve İntikal Vergisi ödemeleri gerekmiyor. Bununla birlikte, söz konusu ödemelerin işverene (personelin kurumuna) yapılması ve kurum tarafından kurum kazancına dahil edilerek personele aktarılması halinde ücret olarak gelir vergisine tabi oluyor.
Bir diğer konu ise promosyon ödemesinde damga vergisi alınıp alınmadığı. Promosyon sözleşmeleri veya protokolleri belli bir bedel içermesi halinde damga vergisine tabidir. Personele yapılan promosyon ödemeleri ise “hizmet karşılığı yapılan bir ödeme” niteliğinde bulunmadığından damga vergisine tabi değildir.
Müşterilerin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir. Başvurular 18 Ekim 2022 tarihi itibari ile başladı ve promosyon ödemeleri ise 01 Kasım 2022 tarihi itibari ile gerçekleşti.
Vakıfbank, 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı için; 3.500 TL ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL, 3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL, 7.500 – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL, 10.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemeleri; 3 yıl süre ile emekli maaşının Vakıfbank'tan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir. Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. 01 Kasım 2022 tarihinden itibaren;
Daha önce Halkbank'tan promosyon ödemesi almış ve taahhüt süresi devam eden müşterilerin iade etmesi gereken tutar, yeni ödenecek promosyon tutarından mahsup edilerek ödeme yapılacaktır. Halkbank'tan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
Yurt geneline yaygın Şube ve Bankamatikler aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emekliler, İnternet Şubesi'nden ve İşCep'ten emekli maaşlarını taşıyabilir, emekli promosyon başvurusunda bulunabilir ve tüm emekli maaş işlemlerini gerçekleştirebilirler ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını kolayca taşıyabilirler.
1 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir. Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;
Ek ödül taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenir. 1 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanya başlangıç tarihinden 31.12.2022'ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 300 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Ödeme kişilerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk haftası yapılacaktır.