Son dakika: Emekliler ve çalışanlar dikkat! Maaş promosyonlarında ‘vergi’ bilmecesi: Kesinti yok ama…

Son dakika: Emekli maaş promosyon rakamlar kamu bankalarında 5, özel bankalarda 10 bin liraya kadar yükselirken, çalışanların promosyonlarında ise rekor 200 bin lira ile Türk Hava Yolları’na ait oldu. Emekliler için normal süresi 31 Ağustos olarak belirlenen promosyon ödemelerinde süre, yoğun ilgi nedeniyle bazı bankalar tarafından yıl sonuna kadar üçüncü kez uzatılmış durumda. Promosyon ödemelerinde rakam arttıkça, söz konusu ödemenin vergi mevzuatı karşısındaki durumu tartışma konusu haline geldi. Peki maaş promosyonlarında gelir vergisi, damga vergisi ve veraset ve intikal vergisi var mı? İşte maaş promosyonlarına ilişkin son dakika haberinin detayları…

MAAŞ PROMOSYONLARINDA YENİ DÖNEM

Emekli maaş promosyon ödemeleri için bankaların Temmuz ayında başlattığı yarış Kasım ayına gelinmesiyle de devam ediyor. Birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini yıl sonuna kadar uzatmış durumda. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) son aldığı kararla başta Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank olmak üzere tüm kamu bankalarında emekli promosyon rakamları 5 bin liraya kadar yükseltildi. Özel bankalarda ise bu tutar 10 bin lirayı bulabiliyor. Çalışanların promosyonlarında ise 42 bin liralık rekor promosyonu THY’nin kararı yerinden etti. THY çalışanlarına 200 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu. Ancak bankadan promosyon alanların elde ettiği gelirin vergisi merak konusu olmuştu. Dünya Gazetesi Yazarı Denetçi Ahmet Arslan konuya ilişkin kafa karışıklığı yapan konuya açıklık getirdi.

VERGİ KESİNTİSİ YOK AMA…