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SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.03.2024 10:05
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Son dakika haberi... Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren mart ayı anketini yayımladı. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40.53 lira oldu. Enflasyon beklentisi ise yüzde 44.19 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.


Anlık Borsa

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİNDE ARTIŞ

ENFLASYON BEKLENTİSİNDE ARTIŞ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 oldu.

12 AY SONRASI

12 AY SONRASI

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 oldu.

24 AY SONRASI

24 AY SONRASI

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 45,82 oldu.

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Merkez Bankası mart yıl sonu dolar tahmini yıl sonu enflasyon beklentisi
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