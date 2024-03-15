SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.



