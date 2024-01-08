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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ne olacak? Canlı yayında rakam verdi: Kök maaş detayı...

08.01.2024 18:09 | Son Güncelleme:
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SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı zam oranlarıyla ilgili düzenleme yapılacak mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Konuyla ilgili olarak gazeteci Cem Küçük, kök maaşlara dikkat çekerek en düşük emekli aylığı için rakam verdi. Açıklamasının devamında diğer ücretlere zam oranının yüzde 50 olduğuna dikkat çeken Küçük, "Adalet açısından da bunun olması lazım" dedi. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Asgari ücretin belli olmasından sonra gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarına çevrilmişti. 3 Ocak'ta açıklanan veriler sonrasında memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 50'ye yakın zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ise bu oran yüzde 37,5'te kaldı. Zam oranlarının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 50'ye yakınlaştırılacağı iddia edildi. Gözler şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacağı açıklamaya çevrildi.

Gazeteci Cem Küçük, artan enflasyon rakamlarına dikkat çekerek en düşük emekli maaşı için rakam verirken, Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun ise "Bankalar ödemeleri yapacakları kişinin aylıklarına yüzde 37,7 farkla hesaplamalar yapıyor. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Ben seçim öncesi böyle olacağını zannetmiyorum" dedi.


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"BU ÇOK BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YARATIR"

"BU ÇOK BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YARATIR"

Gazeteci Cem Küçük, artan enflasyon rakamlarına dikkat çekerek en düşük emekli maaşı için rakam verirken Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun ise "Bankalar ödemeleri yapacakları kişinin aylıklarına yüzde 37,7 farkla hesaplamalar yapıyor. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Ben seçim öncesi böyle olacağını zannetmiyorum" dedi.

"KÖK MAAŞ MESELESİ ÇÖZÜLMEDİ"

"KÖK MAAŞ MESELESİ ÇÖZÜLMEDİ"

Cem Küçük programında "Memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın zam oldu. Memurlar ve asgari ücrete de yüzde 50'ye yakın zam yapıldı ama SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,5'te kaldı. Özellikle kök maaş meselesi çözülmedi" dedi.  Açıklamasının devamında Küçük şunları ifade etti: 

CANLI YAYINDA RAKAM VERDİ

CANLI YAYINDA RAKAM VERDİ

"Buradan söyleyelim en düşük maaş alanların durumu o kök maaş halledilerek en az 11 bin 500 ila 12 bin TL seviyesine getirilmesi lazım. Diğer SSK ve Bağ-Kur'luların maaşları da yüzde 50'ye tamamlanması gerekiyor ki adalet olsun. Hep söylüyoruz; seçim onu bunu geçtim, adalet olsun. Adalet açısından da bunun olması lazım. 1 yıldan beri özellikle en düşük maaşı alan emekliler bir kez zam aldı. Son 1 yılda enflasyon yüzde 70, gıdaya vurursak 80-90 aralığında... Devleti ve TÜİK'i baz alsak bile yüzde 75 civarlarında."

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun ise şunları aktardı:

"BEN BÖYLE KALACAĞINA İHTİMAL VERMİYORUM"

"BEN BÖYLE KALACAĞINA İHTİMAL VERMİYORUM"

Şu anda 3 Ocak itibarıyla enflasyon açıklandıktan sonra SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 37.57'yi, emekli sandığı emeklileri yüzde 49.25 ve devlet memurlarının yüzde 49.25'lik enflasyon farklarını aldılar. Net olan durum şu anda bu. Bunun dışında ekstra hiçbir şey yok. En düşük emekli aylığı da nisan ayında 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Ben böyle kalacağına ihtimal vermiyorum. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı yapıp açıklama yapması bekleniyordu. Toplantı bugün yapılmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
emekli
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