Altına hücum! Rekor kırıldı! Yüzde 7 düştü, kuyumcular doldu taştı... Yüzde 89'luk artış

Altın, 2024'e hızlı giriş yaptı. Talep, dünyada gerilerken Türk vatandaşı yine altına koştu. Milyonların tercihi yine güvenli liman altın olurken; 2024'ün ilk üç ayında 44,4 tonluk satışla altın rekor kırdı.

1 YILDA YÜZDE 89 ARTTI

Verileri, Dünya Altın Konseyi ortaya Koydu. 44,4 tonluk ilk üç aylık satış verisi 2023'te sadece 24 tondu. Yani satışlar 2023'e göre yüzde 89'un üzerinde arttı.

Kuyumcular enflasyondan korunmanın en iyi yönteminin altın olduğunu söylerken, vatandaşların da ilgisine dikkat çekti.

KÜLÇE ALTIN ZİRVEDE

Show Haber'de yer alan habere göre; vatandaşların son günlerde ilgi gösterdiği altın türünün başında ise külçe altın geliyor. Söz konusu külçe altınlar 1 gramdan başlayıp, 1000 grama kadar çıkıyor.

MAKAS ARALIĞI DAR

Kuyumcular, vatandaşların "Alırken satarken fazla zararım olmasın. Makas aralığı dar olsun" diye külçe altınları daha çok tercih ettiğini söyledi.

REKOR KIRIP, YÜZDE 7 DÜŞTÜ

Yaklaşık 2 hafta önce altın fiyatları rekor kırmış, sonrasında ise fiyatlar yüzde 7 azalmıştı. Fiyat düşüşünü yatırım fırsatı olarak görenler de yine kuyumcuların yolunu tuttu.

ALTINA OLAN TALEP DAHA DA ARTTI

Kuyumcular, altına olan talebin son günlerde altının düşmesinden dolayı daha da yoğunlaştığını söyledi.







