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İkinci elde zirve! 1 milyona yaklaştı! Duyan oraya koştu!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.05.2024 08:40
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İkinci el piyasasında son günlerde ilan sayılarında patlama yaşandı. Yüksek mevduat faizlerini duyan aracını satışa çıkardı. İkinci el satılık araç ilanları 1 milyona yaklaştı.

İkinci elde zirve! 1 milyona yaklaştı! Duyan oraya koştu!

İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik... Satılık ilan sayısı zirve yaptı. Kredi faizlerinin artmasının ardından yatırım aracı olmaktan çıkan araç piyasasındakiler yüksek mevduat faizlerine yöneldi.

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İlanlardaki artışa ilişkin Milliyet'e konuşan arabam.com Genel Müdür Yardımcısı Emrah Şahin, "Kredi faizlerinin yükselmesi dolayısıyla araç alım için gereken finansman zor olabiliyor, alıcılar kendi araçlarını satmadan yeni araç alımında kredi faizlerinin yüksek olması sebebiyle zorlukla karşılaşabiliyorlar." dedi.

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"OTOMOBİL YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI"

Şahin, "Diğer yandan otomobil alımı, yüksek mevduat faizleri nedeniyle bir yatırım aracı olmaktan çıktı, acil olmayan ihtiyaçlar öteleniyor, vatandaşlar paralarını mevduatta değerlendiriyor." diye konuştu.

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"YÜKSEK FAİZDEN YARARLANMAK İSTEYENLER İLANA ÇIKTI

Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Krediye erişimin zorlaşması ve enflasyon nedeniyle 2024 yılında, 2023 yılına göre bir daralma bekleniyordu. Yılın ilk çeyreğinde sıfır araçların satışı için yapılan kampanyalar piyasayı canlı tuttu. Sonrasında da seçimler ve bayram sonrası kurun artacağı beklentisiyle araçlarını değiştirmek isteyen kullanıcılardan dolayı pazarda hareketlilik devam etti."

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