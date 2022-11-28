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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA 28 KASIM 2022! Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

28.11.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeliye kadro ile ilgili son dakika açıklaması bugün (28 Kasım 2022 Pazartesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, günler önce bugünü işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleşmeliye kadroda son durumu aktaracağını ifade etmişti. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Gözler bugün Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açıklamada....

Sözleşmeliye kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısında birçok konu ele alınacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ücretli öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir" ifadesini kullanması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi gün ele alınacak" sözleri heyecan yaratmıştı. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek sözleşmeliye kadro açıklamasında. İşte sözleşmeliye kadroda son durum...

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sözleşmeliye kadro konusunda açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugünü işaret ederek kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aktaracağını belirtti.

Sözleşmeliye kadro çalışmalarının tamamlandığının vurgulayan Bakan Bilgin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sözleşmeliler oldukça sorunlu bir iş ilişkisiyle çalışıyorlar. Onların çalışmasını tamamladık. Önümüzdeki hafta veya bu ay içinde getireceğiz. 32 çeşit sözleşmeli tipi var. Onları kadrolu hale getireceğiz. Devlet çok özel adamlara ihtiyaç duyabilir. Orada özel sözleşmeyi anlayabiliriz. Ama 32 çeşit de olmaz. İş güvencesinin zayıflığı algısı var, bu zayıflığını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız”

SÖZLEŞMELEİYE KADRODAN KİMLER YARARLANACAK?

SÖZLEŞMELEİYE KADRODAN KİMLER YARARLANACAK?

Sözleşmeli personelin, kadroya alınacağı konusunda açıklamalarda bulunan Bilgin, aynı zamanda 4A ve 4B çalışanlarına da değindi.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada çalışmanın yalnızca 4B'lileri kapsayacağını ifade etti. Buna göre 4A'lı çalışanların kadroya girişiyle ilgili bir çalışma olmayacak.

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