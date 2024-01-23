EK ZAM EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA | SSK’lısı Bağ-Kur’lusu memura eşitlendi! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacaktı! 2000 öncesi emekliler için 1367 liralık fark

Son dakika: 3 Ocak itibarıyla emeklilere yapılacak zam oranı belli olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon oranına göre yüzde 37,57 oranında zam kesinleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada bu oranın yüzde 5 artırıldığını ifade ederek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 42,6 olmuştu. En düşük emekli maaşı da 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarılmıştı.
EMEKLİNİN EK ZAM ORANI YÜKSELTİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25’e yükseltiyoruz." dedi.
Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.
BAĞKUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
2023'ün ikinci yarısında Bağ-Kur en düşük kök maaş ek ödeme dahil 6.820, 84 TL idi. Bu aylık yüzde 49,25 zam ile 10.180 liraya yükselerek en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’nin 180 lira üzerine çıkacak.
Bağ- Kur tarım emeklilerinde de 5.420,18 TL olan en düşük kök aylık yüzde 49,25 artışın yansıtılmasıyla 8.089 liraya çıkacak. Ancak bu rakam en düşük emekli aylığı olan 10.000 TL’ye tamamlanacak.
SSK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 11.367 LİRAYA YÜKSELDİ
2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 4.721,80 kuruş olan ek ödeme dahil en düşük kök aylık 7.047 lira olurken, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 7.616,48 kuruş olan aylık 11.367 liraya yükselecek.
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde