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EK ZAM EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA | SSK’lısı Bağ-Kur’lusu memura eşitlendi! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacaktı! 2000 öncesi emekliler için 1367 liralık fark

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
23.01.2024 21:24 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan canlı yayında Bağkur SSK emekli maaşı zammı için yüzde 42,6 olan zam oranını memur zammına yani yüzde 49,25'e eşitlediklerini söyledi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olacakken Bağ-Kur, tarım Bağ-Kur, 2000 öncesi ve sonrası SGK emekli maaşı için rakamlar ortaya çıktı! 1367 liralık fark oluştu!

Son dakika: 3 Ocak itibarıyla emeklilere yapılacak zam oranı belli olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon oranına göre yüzde 37,57 oranında zam kesinleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada bu oranın yüzde 5 artırıldığını ifade ederek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 42,6 olmuştu. En düşük emekli maaşı da 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarılmıştı.

EMEKLİNİN EK ZAM ORANI YÜKSELTİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25’e yükseltiyoruz." dedi.

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Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.

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BAĞKUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

BAĞKUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
2023'ün ikinci yarısında Bağ-Kur en düşük kök maaş ek ödeme dahil 6.820, 84 TL idi. Bu aylık yüzde 49,25 zam ile 10.180 liraya yükselerek en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’nin 180 lira üzerine çıkacak.
Bağ- Kur tarım emeklilerinde de 5.420,18 TL olan en düşük kök aylık yüzde 49,25 artışın yansıtılmasıyla 8.089 liraya çıkacak. Ancak bu rakam en düşük emekli aylığı olan 10.000 TL’ye tamamlanacak.

SSK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 11.367 LİRAYA YÜKSELDİ

SSK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 11.367 LİRAYA YÜKSELDİ
2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 4.721,80 kuruş olan ek ödeme dahil en düşük kök aylık 7.047 lira olurken, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 7.616,48 kuruş olan aylık 11.367 liraya yükselecek.
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
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Zam emekli
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