FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? Kira zam oranı ve kira zammı hesaplama Ekim 2025 | KİRA ARTIŞ ORANI

Ekim kira artış oranı 2025... Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği kira zammı belli oldu. Tavan kira artış oranını belirleyen enflasyon verisi açıklanınca ekim kira zammı da netlik kazandı. Peki, ekim ayı kira artış zam oranı yüzde kaç oldu? Yeni kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren Ekim 2025 kira zam oranı ile ilgili detaylar...

Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? Kira zam oranı ve kira zammı hesaplama Ekim 2025 | KİRA ARTIŞ ORANI
Hande Dağ

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Kira zammı ne kadar? Ekim kira artış oranı belli oldu! Kiracı ve ev sahipleri kiraya yapılacak zam için açıklanan oranı merak ediyor. Kira zam oranı için belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisinin belli olmasıyla ekim ayında kira artışı yapacaklar için rakam netleşti. 12 aylık enflasyon rakamı ortaya çıktı. Kiracı ve ev sahiplerinin araştırdığı ve beklediği enflasyon oranının belli olmasıyla ev sahipleri Ekim ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. Peki, bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte Ekim kira zam oranı 2025, Ekim kira zammı yeni kira zammı hesaplama ve ile ilgili son durum...

Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? Kira zam oranı ve kira zammı hesaplama Ekim 2025 | KİRA ARTIŞ ORANI 1

EKİM KİRA ZAM ORANI 2025 NE KADAR OLDU?

Eylül ayı kira artış oranı yüzde 39,62 olmuştu. Ancak bilindiği üzere ev sahipleri tavan zam oranı olarak açıklanan bu rakamın altında da zam gerçekleştirebiliyor. Son olarak hem ev sahipleri hem de kiracılar ekim ayı kira zam oranını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık enflasyona göre Ekim kira artış oranı da belli oldu.

Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? Kira zam oranı ve kira zammı hesaplama Ekim 2025 | KİRA ARTIŞ ORANI 2

EKİM KİRA ZAMMI

Ekim 2025 kira zammı oranına göre ev sahipleri Ekim ayında kiralarına en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapabilecek. Ev sahipleri ve kiracıların araştırdığı Ekim 2025 kira zam oranı belli olmasıyla birlikte kiracılar da yeni kiralarını hesaplamaya başladı. Peki, kira zammı nasıl hesaplanır?

Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? Kira zam oranı ve kira zammı hesaplama Ekim 2025 | KİRA ARTIŞ ORANI 3

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? Kira zam oranı ve kira zammı hesaplama Ekim 2025 | KİRA ARTIŞ ORANI G1

Yeni kira zammı hesaplama işlemi açıklanan orana göre şu şekilde yapılıyor:

Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? Kira zam oranı ve kira zammı hesaplama Ekim 2025 | KİRA ARTIŞ ORANI G2

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin 754 TL

Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? Kira zam oranı ve kira zammı hesaplama Ekim 2025 | KİRA ARTIŞ ORANI G3

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 672 TL

Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? Kira zam oranı ve kira zammı hesaplama Ekim 2025 | KİRA ARTIŞ ORANI G4

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 34 bin 590 TL

Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? Kira zam oranı ve kira zammı hesaplama Ekim 2025 | KİRA ARTIŞ ORANI G5

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 41 bin 508 TL

Anahtar Kelimeler:
Kira artış oranı kira zam oranı kira zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.