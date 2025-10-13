Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? Kira zam oranı ve kira zammı hesaplama Ekim 2025 | KİRA ARTIŞ ORANI

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Kira zammı ne kadar? Ekim kira artış oranı belli oldu! Kiracı ve ev sahipleri kiraya yapılacak zam için açıklanan oranı merak ediyor. Kira zam oranı için belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisinin belli olmasıyla ekim ayında kira artışı yapacaklar için rakam netleşti. 12 aylık enflasyon rakamı ortaya çıktı. Kiracı ve ev sahiplerinin araştırdığı ve beklediği enflasyon oranının belli olmasıyla ev sahipleri Ekim ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. Peki, bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte Ekim kira zam oranı 2025, Ekim kira zammı yeni kira zammı hesaplama ve ile ilgili son durum...

EKİM KİRA ZAM ORANI 2025 NE KADAR OLDU?

Eylül ayı kira artış oranı yüzde 39,62 olmuştu. Ancak bilindiği üzere ev sahipleri tavan zam oranı olarak açıklanan bu rakamın altında da zam gerçekleştirebiliyor. Son olarak hem ev sahipleri hem de kiracılar ekim ayı kira zam oranını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık enflasyona göre Ekim kira artış oranı da belli oldu.

EKİM KİRA ZAMMI

Ekim 2025 kira zammı oranına göre ev sahipleri Ekim ayında kiralarına en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapabilecek. Ev sahipleri ve kiracıların araştırdığı Ekim 2025 kira zam oranı belli olmasıyla birlikte kiracılar da yeni kiralarını hesaplamaya başladı. Peki, kira zammı nasıl hesaplanır?