Kiracılar kendine kiracı arıyor! Kira fiyatları uçup gitti, 'paylaşımlı ev kavramı' geldi... İstanbul'da 10 bin 500 TL'ye kiralık oda ilanı

Ev kira fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Asgari ücrete, memur ve emekli maaşına gelen zamların ardından kira fiyatları da zamlandı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere kira fiyatlarındaki fahiş artışlar vatandaşları mağdur ederken; küçük şehirlere göç ise hızlandı. İstanbul'dan ayrılamayanlar ise yüksek kira fiyatlarına çare arıyor. Bazı semtlerde son üç yılda yüzde 1000'e varan kira zamları sonrası kiracılar da artık kiracı arıyor. Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar gibi ilçelerde kiralık oda ilanları her geçen gün çoğalırken, kiralık oda fiyatları da cep yakıyor. Son olarak Kadıköy'de bir oda için istenen fiyat gündem yarattı. Ekonomist Hikmet Baydar uzun süreli reel getirilerin altında bir faiz sürecinde insanların konutlara yöneldiğini belirterek, "Bir kartelleşme oluştu. Bölgesel, yüklü miktarda. 5 binden adetten fazla evi olan insanlar var. Konut kiralarındaki artışa devletin müdahale etmesini ben doğru bulmuyorum. Ama bunun sorumlusu kim ona bir bakalım" dedi. İşte tüm detaylar....



