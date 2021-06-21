Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelir? 2021 memur ve emekli maaş zammı hesaplama!

Haziran ayının son günlerine girilmesiyle beraber, emekli ve memurlar Temmuz ayında yapılacak olan zammı bekliyor. Yılda iki defa 6 aylık enflasyon oranında yapılan zam için geri sayım başladı. Tahminlere göre yılın ilk 6 ayı için enflasyon tahmini 6,44 olarak öngörülmüştü. Yapılan hesaplamalara göre haziran ayındaki enflasyon oranı 0 bile olsa, minimum emeklilere yüzde 6,39 zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise Temmuz ayında yüzde 3,39 enflasyon farkı alacak.

Memur ve Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Yılda iki kez zam alan emekli ve memurlar, Temmuz ayında yapılacak zammı bekliyor. Yılın ilk 5 ayı için açıklanan enflasyon oranı, Mayıs ayı ile birlikte şu an için 6,39 olarak hesaplandı.

Yapılan hesaplamalar ile birlikte Haziran ayında 6 aylık enflasyonun yüzde 6.44 olacağı tahmin ediliyordu.

Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, Ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılıyor.

Buna göre; emekliler Temmuz ayında tahminlere göre minimum yüzde 6,39 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 3,39 oranında enflasyon farkı yansıtılacak.