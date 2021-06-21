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Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelir? 2021 memur ve emekli maaş zammı hesaplama!

21.06.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene yılda iki defa memur ve emekli maaşlarına zam yapılıyor. 2021 yılına girerken yapılan zammın ardından gözler Temmuz ayı zammına çevrildi. Haziran ayının son günlerine yaklaşırken birçok memur ve emekli yapılacak zam oranını araştırıyor. Yılın ilk 6 ayının enflasyon oranı baz alınarak yapılacak olan zam için, Mayıs ayı enflasyon verisiyle beraber 5 aylık enflasyon 6,39 olarak açıklandı. Peki memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?

Haziran ayının son günlerine girilmesiyle beraber, emekli ve memurlar Temmuz ayında yapılacak olan zammı bekliyor. Yılda iki defa 6 aylık enflasyon oranında yapılan zam için geri sayım başladı. Tahminlere göre yılın ilk 6 ayı için enflasyon tahmini 6,44 olarak öngörülmüştü. Yapılan hesaplamalara göre haziran ayındaki enflasyon oranı 0 bile olsa, minimum emeklilere yüzde 6,39 zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise Temmuz ayında yüzde 3,39 enflasyon farkı alacak.

Memur ve Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Yılda iki kez zam alan emekli ve memurlar, Temmuz ayında yapılacak zammı bekliyor. Yılın ilk 5 ayı için açıklanan enflasyon oranı, Mayıs ayı ile birlikte şu an için 6,39 olarak hesaplandı.
Yapılan hesaplamalar ile birlikte Haziran ayında 6 aylık enflasyonun yüzde 6.44 olacağı tahmin ediliyordu.
Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, Ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılıyor.
Buna göre; emekliler Temmuz ayında tahminlere göre minimum yüzde 6,39 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 3,39 oranında enflasyon farkı yansıtılacak.

Zamdan sonra memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Zamdan sonra memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?
Enflasyonun ilk altı aylık dönemde yüzde 6.44 oranında gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları Temmuz’da yüzde 6.44 oranında artacak. Bu durumda, 2000 öncesi emekli olanlar için en düşük SSK emekli aylığı 155 TL artışla 2 bin 575 TL’ye, esnaf BAĞ-KUR aylığı 113 TL artışla 1875 TL’ye, tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da 107 TL artışla 1769 TL’ye yükselecek.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
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